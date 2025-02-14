特朗普再轟台灣「搶走晶片生意」　賴清德：台美是產業生態系

美國總統特朗普（Donald Trump）13日再度提及對台灣晶片產業的關切，強調希望將晶片製造業務帶回美國，甚至揚言若企業不回流，將對台灣晶片課徵高額關稅。對此，賴清德今（14）日在國安高層會議後回應，台灣政府將「審慎應對」，與業界深入溝通，「謀定而後動」，並持續推動國防改革，讓台灣國防預算達到GDP3%目標，同時強化台美合作，確保台灣在全球供應鏈的關鍵地位。



特朗普2月13日簽署「總統備忘錄」，要求美國財政部制定「公平與對等計劃」（Fair and Reciprocal Plan），強調將向所有對美徵收關稅的國家，施加對等關稅。他在接受媒體訪問時更直指台灣，稱「幾乎所有晶片都在台灣生產」，希望將產業帶回美國，否則「我們會很不高興」。

2025年2月13日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在華盛頓白宮橢圓形辦公室簽署開徵對等關稅（reciprocal tariffs）的行政命令。（Reuters）

對此，美媒《路透社》記者在國安會後詢問賴清德對特朗普言論的看法，賴清德表示，全球半導體產業是一個分工生態系，美國擅長IC設計與研發，日本提供零件與設備，荷蘭負責光刻機技術，而台灣則專精於晶片製造。他強調，台灣政府了解特朗普對半導體製造的關切，會與業界深入討論，共同研擬因應策略，並與美方保持溝通。

賴清德進一步強調，台灣必須「沉著因應」，審慎評估並與美方合作，「希望創造多贏局面，不僅確保美國利益，也讓台灣產業有更進一步發展空間」。

賴清德：強化台美AI與半導體技術開發

針對特朗普可能對台灣施加貿易壓力，《紐約時報》記者提問，台灣是否會效仿日本，承諾加大對美投資，作為換取經貿緩衝的手段？賴清德表示，美國近年來多次強調將針對貿易逆差大的國家採取關稅政策，因此台灣政府已啟動相關規劃，由行政院盤點台美經貿合作機會，未來將擴大對美投資與採購，確保雙邊貿易平衡，並強化對企業赴美投資的輔導與支持。

2023年7月，特朗普在接受媒體專訪時，也曾對美國出兵助台灣表示有所保留，並斥台灣搶走美國半導體工作：早該阻止。（Fox News截圖）

賴清德也強調，除了國防預算的提升與對美採購計劃，台灣將進一步強化與美國在人工智能（AI）與半導體技術的合作，共同建立「台美策略性經濟夥伴關係的新時代」。

他特別指出，2023年至2024年間，台灣對美投資佔比超過40%，遠超過對中國的投資比重，而近年來台灣對中國投資已大幅下降至8%至11%。台美產業合作日益深化，政府將推動「全球民主供應鏈倡議」，促進供應鏈韌性與多元化。

國防預算拼GDP3%展現防衛決心

在國安高層會議中，賴清德也強調台灣國防戰略的方向。他表示，面對威權政權的挑戰，台灣將持續推動國防改革，增強全社會的防衛韌性，確保國防預算達到GDP3%。此外，政府將推動國安法制改革，強化資訊戰應對能力，提高社會整體抵抗力，並深化與民主夥伴的合作。

針對特朗普將向所有對美國徵收進口關稅的國家開徵對等關稅，賴清德2月14日召開國安會議應處，會後並接受媒體提問。（台灣總統府）

他指出，過去八年，美國對台軍售累計達48項，總額達262.6億美元，其中特朗普第一任內即通過22項、總額達187億美元，對台灣國防戰力提升具重大幫助。台灣將持續強化台美國防與經濟合作，確保區域穩定。

在談及台美中關係時，賴清德表示，國際社會與區域安全關切台美中三方互動，台灣將持續深化與美國的合作，同時希望美中關係能夠維持穩定，避免進一步惡化。他強調，「面對中國不卑不亢」，秉持「對等尊嚴」推動交流，並願意透過對話取代對抗，促進區域和平與共榮。