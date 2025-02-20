特朗普懂玩，台灣玩完？

美國總統特朗普的回歸，不僅震撼了美國內政，更迅速擴及全球戰略格局，其對國際關係的操弄手法，與傳統政治人物截然不同。台灣，這個長期依賴美國安全承諾的小島，如今正面臨前所未有的挑戰：特朗普不僅推動「對等關稅」打擊全球貿易夥伴，甚至揚言對台積電徵收高額關稅，進一步加大美台經貿摩擦。另一方面，美國在俄烏戰爭問題上態度大轉彎，要求烏克蘭「自宮」，這讓台灣政府陷入前所未有的焦慮與被動。



特朗普的「賭性」：是策略不是任性

在許多國際觀察者眼中，特朗普的決策風格常被描述為「狂人政治」，他善變、反覆、特立獨行。但實際上，特朗普從不是真正的「亡命賭徒」，相反地，他是一名擅長操縱對手心態的「精緻利己主義者」。

特朗普不會輕易讓自己成為賭桌上的輸家，反而總是讓其他國家誤以為自己可以與他一搏，卻在最後關頭發現自己早已墜入特朗普設計的陷阱。歐洲、日本、加拿大，乃至台灣，過去在特朗普第一任內的四年，不斷試圖「適應」他，卻從未真正理解他的遊戲規則。特朗普的「不確定性」，並非來自隨機決策，而是來自他對利益極致化的算計，讓盟友變得依賴，卻無法獲得任何保證。

2025年2月7日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓白宮東廳與日本首相石破茂舉行聯合記者會。（Reuters）

例如，特朗普政府上任後，立即對美國國務院官網上的台灣政策進行修改，刪除了「不支持台獨」的明確表態，改以「期望兩岸以不受脅迫、兩岸人民皆可接受的方式解決分歧」。這種模糊化表述，表面上對台灣有利，但實際上卻為未來的美中談判留下伏筆。

對於華府而言，台灣是個重要的籌碼，但並非不可交易的核心利益。而賴清德政府在此刻仍迷信「台美互信」，更沉浸在「美國支持台灣參與國際組織」的口頭承諾中，這種策略恐怕過於天真。

美國總統特朗普熱烈擁抱「美國優先」的單邊主義政策，加劇了兩極對立的世界秩序。(Reuters)

簡言之，民進黨治下「台灣不疑美，美國不疑賴」的理想狀態，早已在特朗普的現實政治中被打破。華府的關切點從來都是「美國優先」，拜登如此，特朗普也如此，只不過特朗普的「美國優先」更為具象，要的是實質利益，而非虛無飄渺的美國霸權榮光。一旦台灣問題他日有礙華府從北京獲得具體利益，或美國利益受到實質損害，任台灣釋出再多的價值層面呼喚，台灣之於特朗普，不過就是一隻螳螂，休得螳臂擋車。

特朗普心目中的對手只有三個

爾今，俄烏戰爭的最新發展，無疑給台灣敲響警鐘。美俄在沙特阿拉伯舉行的會談，甚至不邀請烏克蘭與歐洲國家參與，這明顯顯示出特朗普的戰略：他更願意直接與俄羅斯交易，而非顧及所謂的「民主盟友」。

此般世事發展，替台海未來埋下了一道令人印象深刻的鑿痕：如果烏克蘭的未來可以由華府與克里姆林宮直接決定，那麼台灣呢？美台關係未來是否可能面臨「美中直談台灣問題」的場景？如果美國願意犧牲烏克蘭的領土與安全來換取對俄政策的調整，台灣是否也會在未來某一天，發現自己的命運已由華府與北京決定？

綜觀特朗普的國際觀，早已顯示他只與「完整的對手」談判，而非分裂的盟友。現實證明，特朗普心目中的對手只有三個：俄羅斯、中國，以及「一整個歐洲」。意即，在特朗普眼中，能與美國平起平坐展開博奕、對話、議價的單一國家，唯有俄羅斯與中國兩個競爭國家，其他傳統美國盟友，諸如英國、法國、德國也只能合在一起以「一個完整的歐洲」位階，與美國商議國際大事，這反向削弱了英國、法國、德國對美國的影響力，同為美國傳統盟友的日本，地位則更為低下。美俄展開終結烏戰爭會談，無視是否邊緣化基輔就是最鮮明的例子。

2019年6月28日，日本大阪，時任美國總統特朗普（Donald Trump）出席G20領導人峰會時，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行會晤並嘗試與對方握手。（Reuters）

這等同於，特朗普抬高了美國競爭對手的政治角色，降低了美國盟友的政治角色，他無疑認為要為美國取得國家利益，就是直接從競爭對手中議價、博奕中獲得，而作為美國的盟友則要聽命於美國，順應於美國利益底下；以至於日本、韓國、台灣，甚至英國、法國、德國這些傳統盟友，如今已被降格為附屬的談判籌碼，僅能在美國利益的範疇內活動。

台灣能「偏安」多久？

回望台灣這廂，面對特朗普強勢回歸，賴清德政府的反應可謂「無為而治」，甚至連最基本的危機應對都顯得遲鈍。美國傳出將對台積電徵收100%關稅的消息後，台灣政府才倉促派遣官員赴美溝通；美國在台協會理事主席換人，台灣竟是從官網更新才得知。

2023年7月，特朗普在接受媒體專訪時，也曾對美國出兵助台灣表示有所保留，並斥台灣搶走美國半導體工作：早該阻止。（Fox News截圖）

在特朗普眼中，賴清德並非一個需要花時間與精力溝通的對象，更遑論能為台灣爭取更大戰略空間。賴清德政府試圖「避戰」、「低調」、「穩定發展」，但這種策略無法回應當前世界的快速變局。當特朗普選擇與俄羅斯直接談判，台灣應該意識到，美中之間的「終極交易」，已經浮現。

總的來說，特朗普的「善變」，實際上是精心策劃的利益極大化策略。而台灣，則在這場國際博弈中，早已失去主動權。賴清德政府若不儘快調整對美策略，回防撒手已久的兩岸關係，積極拓展自身的國際談判籌碼，未來四年只會淪為美中角力的被動對象。而對台灣而言，真正的問題並不是「特朗普多懂玩」，而是「台灣還能玩多久？」