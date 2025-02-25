陸資背景權宜輪涉拖斷台澎3號海纜　遭台海巡押返港偵辦

陸資背景權宜輪的多哥籍「宏泰」貨輪涉拖斷台澎第3海纜。周二（25日）凌晨，台灣海巡署接獲中華電信通報並派員到場，「宏」輪遭押返安平港，全案將依國安層級處理原則報台南地檢署指揮偵辦。



海洋委員會海巡署在新聞稿指出，「宏」輪於上周六（22日）晚上7時10分許至周二凌晨3時許，在將軍漁港西北方6浬（台澎第三海纜線北方0.5浬）滯留，海巡署全程監控並通報安平港信號台廣播「宏」輪7次，但均無回應

凌晨2時30分許，10079艇在海域監控多哥籍「宏泰」貨輪，發現該輪下錨滯留時，立即實施廣播驅離並全程監控，在凌晨3時8分許發現「宏」輪開始往西北方航離，並於凌晨3時24分許獲中華電信報案，稱台澎第三海纜於將軍漁港西北方6浬處發生斷裂，初判疑似外力破壞，已啟用備援不影響通訊。

多哥籍「宏泰」貨輪涉有重嫌，遭台南海巡隊押返台南安平港。（聯合報）

海巡署指出，獲報後以現行犯攔停「宏」輪，但因舷差過大且海象不佳無法登檢，再加派旗津艦、PP-10059艇趕往增援，中午12時15分許將「宏」輪押返台南安平港，全案依國安層級處理原則，報台南地檢署指揮偵辦。

海巡署指出，今次海底電纜斷纜原因是否屬人為故意破壞或單純意外造成尚待調查釐清，經查，涉案多哥籍「宏泰」貨輪為陸資背景權宜輪，船上8名船員均為大陸籍人士，不排除為北京灰色地帶侵擾行動。此外，該輪船舷外觀為「宏泰168」，經以無線電與「宏」輪通聯時獲復，該輪為「宏泰168」，但AIS顯示為「宏泰58」，後續將併案查證釐清。