「海巡10765」在桂林列編　為全國海事系統首艘純電動執法船

周三（22日），在廣西桂林漓江之畔，全國海事系統第一艘純電動執法船「海巡10765」於六匹馬碼頭舉行列編，隨即投入水路春運安全監管和服務保障工作。桂林海事局介紹，其為直屬海事系統內河直翼舵槳+純電力驅動首製船，代表當前純電動海事執法船的先進水平。



「海巡10765」總長23.98米，型寬5.1米，型深1.35米，設計吃水0.5米，最大設計航速每小時22公里，具備100載重噸和20人以下救助能力。針對漓江流量小、吃水淺的特殊水文條件進行優化設計，其電驅型直翼推進器可提供360°船舶航向及推進力，船舶綜合控制系統集能量管理、推進控制及監測報警三大功能於一體，具備優於常規公務船艇的更高效率和能效比。

「海巡10765」於六匹馬碼頭舉行列編。

桂林海事局漓江海事處處長介紹，在日常巡航狀態下，「海巡10765」船續航能力達到14小時，即使在最大航速下，仍能保持5小時以上續航。精準適配漓江巡航執法的各項性能要求，能滿足多種水情條件下巡航、救助任務的日常需求，將作為主力船舶投入漓江巡航執法工作，極大增強桂林巡航救助一體化能力。

列編後，「海巡10765」隨即投入水路春運安全監管和服務保障工作。

經科學測算，「海巡10765」船每單個航次能夠節省燃油約140千克，同時減少二氧化碳排放約440千克，體現出「高功率、長續航、高效率、低噪音」的特點，將為全國內河海事執法船和漓江遊覽船的節能減排提供經驗借鑒與可行方案，有力助推桂林漓江旅遊黃金水道綠色升級和高質量發展。