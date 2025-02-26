台軍「海鯤號」預計四月海測　此前傳測電壓不穩燒掉過多零附件

近日有台媒報道，台灣自造潛艦『海鯤號』泊港測試進度不如預期順利，4月海試恐有困難，台灣海軍司令部2月25日表示，因執行測試而檢換或送修料件為造艦正常現象，依約由原廠備料或採購更換。



另外，也未有電壓不穩定情事，將按計劃節點於4月執行海上測試。



台灣首艘自製防禦型潛艦「海鯤號」。（台灣總統府）

2024年2月27日，台灣自製潛艦「海鯤號」進入泊港測試（HAT）最後階段，岸邊的民眾都可以清楚目視海鯤號半截船身浮在水面的畫面。（聯合報）

台灣海軍表示，海鯤艦刻正執行各系統測試，由台船公司及國外原廠技協配合施作，過程中因執行測試而檢換或送修料件為造艦正常現象，依約由原廠備料或採購更換。海軍指出，目前現依實需換用艦、岸電執行泊港測試（HAT），台船碼頭岸電置穩壓器，未有電壓不穩定情事，續按計畫節點於4月依期程執行海上測試(SAT)。

據此前報道，台軍首艘自行研發的潛艦「海鯤軍艦」（舷號711）2023年9月28日在台灣高雄下水，美媒近日引述專家報道指出，海鯤艦能配備美製Mk-48重型魚雷，讓台灣有能力直接威脅解放軍海軍。

美國新聞網站《財經內幕》（Business Insider）報道指，海鯤艦一項真正引人注目的功能，是可配備能打斷船隻攔腰的重型魚雷，這令的台灣潛艦可直接對解放軍構成新挑戰。

退役美國海軍潛艦指揮官、智庫新美國安全中心（CNAS）兼任高階研究員的許卡特（Tom Shugart）表示，對台灣而言，納入Mk-48型魚雷是一大升級，其能在近乎無預警的情況下出擊，且這種魚雷的設計就是用來將船艦攔腰打成兩半。

目前，台灣擁有兩艘1980年代荷蘭製潛艦，以及兩艘年代更久遠的美國潛艦，均為1940年代就服役，並於1970年代初移交台灣。相較它們，海鯤艦進步顯著，是台灣水下戰力的升級。