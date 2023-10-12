美媒：台產「海鯤軍艦」搭美製Mk-48重型魚雷　成解放軍新威脅

台軍首艘自行研發的潛艦「海鯤軍艦」（舷號711）9月28日在台灣高雄下水，美媒近日引述專家報道指出，海鯤艦能配備美製Mk-48重型魚雷，讓台灣有能力直接威脅解放軍海軍。



美國新聞網站《財經內幕》（Business Insider）報道指，海鯤艦一項真正引人注目的功能，是可配備能打斷船隻攔腰的重型魚雷，這令的台灣潛艦可直接對解放軍構成新挑戰。退役美國海軍潛艦指揮官、智庫新美國安全中心（CNAS）兼任高級研究員的許卡特（Tom Shugart）表示，對台灣而言，納入Mk-48型魚雷是一大升級，其能在近乎無預警的情況下出擊，且這種魚雷的設計就是用來將船艦攔腰打成兩半。

「海鯤軍艦」（舷號711）9月28日在台灣高雄下水。（聯合報）

目前，台灣擁有兩艘1980年代荷蘭製潛艦，以及兩艘年代更久遠的美國潛艦，均為1940年代就服役，並於1970年代初移交台灣。相較它們，海鯤艦進步顯著，是台灣水下戰力的升級。退役美國海軍軍官、智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）國防專家克拉克（Bryan Clark）表示，台灣基本上必須靠本土技術來達成，而海鯤艦的製成僅費時6年，相當於其他國家耗費數十年的成就。

2018年4月，時任美國總統特朗普（Donald Trump）批准向台灣輸出武器技術。當時台灣採購46枚Mk-48的Mod 6型先進重型魚雷，預計2028年底前交付。據消息人士今年稍早透露，這批魚雷可望提前至2025年底前交付。報道還指，Mk-48重型魚雷不會是海鯤艦的唯一強大武器，只需稍加修改艦上美製火控系統，海鯤艦就可搭載潛射魚叉反艦導彈，還能從魚雷管發射戰斧巡弋導彈。國造潛艦專案小組召集人黃曙光日前就透露，海鯤艦後續型號將為搭載反艦導彈敞開大門。