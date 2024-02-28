台灣首艘自製潛艦「海鯤號」完成泊港測試　船身首度亮相

台灣首艘自主建造潛艦原型艦「海鯤號」泊港測試（HAT）進入最後階段，27日出廠並拖曳至指定水域，進行浮力測試後，於當日下午2時正式下水。海鯤號最重要的艦尾車葉（螺旋槳）目前仍是用黑布緊緊包住，但按照包覆的形狀觀察，車葉數應為7片。



綜合台媒報道，台灣潛艇「海鯤號」26日離開海昌廠房，27日上午由數艘拖船移運至台船乾塢，準備加裝裝備及進行各項測試。相較2023年9月的下水禮，這次大部分船身都未有遮蓋。船首、側視聲納陣列、魚雷管等亦清楚可見。至於被視為機密的螺旋槳等部分裝備則仍有黑布包著，但按照包覆的形狀觀察，車葉數應為7片。媒體報道稱，官方並在現場一帶實施臨時海陸空管制，包括禁止無人機飛行。

台媒《自由時報》報道，「海鯤號」27日被拉進船塢坐墩後，將進行裝設電瓶、潛望鏡等設備作業，隨後以海鯤號自身電力測試動力系統、戰鬥系統、武器系統、空調與維生系統等，一切就緒後，就會進行出海進行海上測試（SAT）。

「海鯤號」是台灣首艘自製潛艇，已進入泊港測試的最後階段。有台灣前海軍艦隊隊長稱，這次測試項目可能會檢查排水量是否符合設計，及潛艇的傾側浮力等。按照計劃，「海鯤號」完成泊港測試後會進行海上測試，之後交給台灣海軍進行作戰評估，包括發射魚雷等，才會正式投入軍備。

台灣防長邱國正表示，「海鯤號」測試完全按照進度進行，以安全為主，無預測或指定要在哪一天完工。