堅守女兒遺願？母伴乾屍6年24小時冷氣不關　遺體外疑似塗有油劑

新北市瑞芳區一名53歲李姓女子6年前死亡，現年75歲母親疑為履行女兒生前「死後7年才下葬」的遺願，未將遺體下葬，而是長年24小時開冷氣保存。直到近日，李母因病無法自理生活，加上無力負擔電費，向社工求助，事件才因此曝光。



綜合台媒報道，警方接獲新北市社會局通報後前往調查，發現李女遺體已成乾屍。檢方於2月26日相驗，初步排除他殺，並安排擇日解剖，以釐清確切死因。

新北市瑞芳區一名李姓女子6年前病逝，李母將遺體留在房間，全年開冷氣保存，伴屍長達6年。（TVBS）

據了解，這對母女於7、8年前購入公寓3樓房屋同住，鄰居因平時僅見李母進出，誤以為她是獨居長者，甚至不知她育有女兒。李母在女兒離世後，長年擦拭遺體，並全年無休開著冷氣，疑為堅持遵循女兒的遺願。

當地吉安里長謝永昌表示，2024年時，李母未前往領取重陽節敬老禮金，曾試圖拜訪但撲空。由於她較少與鄰居攀談，過去沒有人察覺異狀。鄰居得知她長年與女兒遺體同住，均感到不可思議，並表示從未聞到異味。

報道指出，李母近期疑因中風，無法再每日擦拭遺體，加上經濟拮据難以支付電費，才向社工吐露實情，最終揭發這宗震驚台灣社會的案件。警方與葬儀社人員到場處理後事，發現遺體外層疑似塗有油劑，並因長期低溫環境而得以保存至今。