從廣西到山西20年：屍體黑市倒賣案再見利益鏈的可怕延續

內地律師易勝華本月8日在網絡上公布一份材料，揭發山西奧瑞生物材料有限公司涉嫌盜竊、侮辱、故意毀壞原本應火化的數千具屍體，駭人聽聞的案情迅速引爆輿論。



2015年至2023年間，奧瑞生物與四川恒普科技公司被指勾結各地醫院和殯儀館，非法盜竊了4000多具遺體。這些遺體被「粗暴肢解、剔除皮肉、清洗、輻照等，用於生產『同種異體骨植入性材料』」。

這份由山西太原市公安局5月23日提呈的《起訴意見書》指出，一共有75名來自雲南水富市、重慶巴南區、貴州石阡縣、四川大英縣等地的殯儀館火化場，以及廣西桂林醫學院等機構的人員涉及該案。

嫌疑人被指控制多間火葬場盜竊屍體，涉逾4000具人體骨骼。（視覺中國）

目前警方已查封奧瑞生物的人體骨骼原材料、半成品18餘噸，成品3萬4077個。犯案的八年間，奧瑞生物共獲利3.8億元（人民幣，下同）。

案件將移送至太原市檢察院審查起訴，該檢察院8日回應媒體時稱，案件涉及面廣，尚未辦結。

背靠央企？

這宗觸目驚心的案件引爆輿論後，奧瑞生物疑似「背靠央企」的背景迅速被挖了出來。

公開資料顯示，山西奧瑞生物材料有限公司由中國輻射防護研究院在1999年成立，而中輻院隸屬「頭號央企」中核集團。中核集團在國務院國資委的央企名錄中排行首位。

山西奧瑞公司為中國輻射防護研究院於1999年成立的子公司。（澎湃新聞）

從2007年起，奧瑞生物逐步引進叢茂義、蘇成忠的私人資本收購中輻院持有的奧瑞生物股份。2012年股份制改革完成後，佔股54.08%的叢茂義出任董事長，佔股45.92%的蘇成忠擔任總經理，李寶興則負責公司運營。

叢茂義、蘇成忠和李寶興正是本案的核心人物。

中輻院8日迅速撇清關係，該院負責人回應內媒《界面新聞》提問時說，雖然奧瑞生物由中輻院創立，但2012年股權變更後，奧瑞生物已完全是私營企業，與中輻院沒有任何關係。負責人還稱：「如果（奧瑞生物）公司還是在中輻院控制之下，也不會出這個事。」

奧瑞生物從事同種異體骨植入性材料研發、生產、銷售。這類材料主要用於骨缺損填充、修補、輔助加固等醫療用途，通常取自死亡或被截肢的人體骨組織。因需求龐大、供應稀缺而極富商業價值。

事實上，奧瑞生物在同種異體骨領域的發展，離不開李寶興以及他在央企工作的背景。

現年69歲的李寶興曾在山西省醫用組織庫、中輻院等組織工作，是同種異體骨植入材料領域的專家。他主持自主研發的同種骨植入材料產品，曾獲得九項國家專利。

李寶興2009年在《山西省醫用組織庫20年》一文中回憶道，他在1999年被中輻院指派到山西醫用組織庫工作，並在那裡認識到同種骨植入材料的潛在商機，於是在同年組建奧瑞生物，隨後奧瑞生物的同種異體骨植入材料在2001年1月轉為准產註冊。

李寶興寫道，到2001年底，奧瑞生物同種異體骨年產量突破1萬5000件（1999年為3000件），2002年達2萬件，真正走上規模化發展的道路。

綜合鳳凰網和界面新聞報道，奧瑞生物在2012年完成股份改革後，李寶興再利用他作為中輻院第八研究所所長的影響力，以「同種異體骨植入性材料」生產技術主導公司經營。

從公開信息來看，奧瑞生物的產品確實吸引不少公司採購，包括中山大學附屬第八醫院、新疆醫科大學第一附屬醫院、東莞市中醫院等多家醫院，並多次出現在國藥控股泉州等企業的招標公告中。

倒賣屍體案爆發後，由央企控股的中國最大醫藥批發與零售商國藥控股8日也急忙澄清道，沒聽說相關事件，對奧瑞生物也不熟悉。

李寶興的另外兩位商業夥伴、奧瑞生物兩大股東叢茂義和蘇成忠，則長期涉足醫療領域，控股多家醫療和生物科技公司。

案件已移送至太原市檢察院審查起訴。（百度）

遺體黑市背後的利益鏈

圍繞此次事件的議論，不僅停留在對奧瑞生物等涉案單位的口誅筆伐。民眾心底還有一個最根本的疑問：為什麼能盜賣屍體這麼多年都沒被發現？

有評論認為，從曝光的案件材料看，構成此次遺體黑市運作的交易鏈相當固定。無論是遺體來源、肢解地點、還是醫院與火化場等方面之間的交易方式都相對統一。然而，黑市運作八年多來，地方民政部門、監管執法部門都沒有人洞察到涉案人和單位的犯罪痕跡，實在難以讓人相信。

此外，被運到四川恒普公司和桂林醫學院等地點進行集中處理的遺體多達4000多具，這些遺體處理完畢後還被冷凍儲藏起來。如此大量的遺體被集中處理、儲藏，卻完全無人察覺，不免令人懷疑：整個單位、甚至監管層是否都處在同一個利益鏈之中？

同種異體骨市場的龐大商業利益，顯然是催生此次遺體黑市的推動力。輿論更質疑，支撐著這類黑市長時間運作的，是官商之間深層的利益輸送帶。

不過，相較於民眾內心滿滿的質疑，內地社交平台、媒體就顯得冷清許多。

早在5月份就進入檢察機關審查起訴環節的案件，直到現在才由一名律師曝光。案件曝光後，原先飆上熱搜榜的話題卻突然被社交平台清空，媒體報道也在這兩天突然消失，彷彿事件不曾發生過。

幾乎同一時間，早前在美國發生的殯儀館藏190具腐屍案突然登上話題熱搜榜，還無限制地開放公眾議論，這波「圍美救中」的操作被質疑是為了轉移輿論焦點。

早在2004年，有一名記者劉向南曾在深度報道中揭露另一宗倒賣屍體案。

據報道，當時廣西欽州市殯儀館以每具300元的價格購買遺體，再以1000元至1500元不等的價格轉售至廣東，據指是廣東的殯儀館為了完成省內的火化指標，要買屍體充數。

報道說，10個月內欽州市殯儀館至少賣出150具遺體，當時的欽州市民政系統官員參與其中。

事件曝光後，案發期間在欽州殯儀館火化親屬遺體的群體，要求官方查清被賣屍體的真實姓名等資料並向大眾公布，但得到的只是充滿官話的回應：被賣的163具屍體都是「三種人」，一是家屬要求不保留骨灰的，一是五保戶（中國農村由集體保障供養其五種基本生活條件的鰥寡孤獨者），一是無名屍。

20年過去，另一宗更猖獗、規模更大、產業鏈更完整的倒賣屍體案發生了。只是，這次民眾能否得到完整的答案，還是如20年前那樣草草結案，只留下陷入焦慮的家屬？

本文獲《聯合早報》授權刊載。

