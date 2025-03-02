大S上億遺產傳已分好　具俊曄及兒女均分　汪小菲不帶孩子回北京

台灣女星大S（徐熙媛）去世後，上億新台幣的遺產及一對兒女的監護權問題引發外界高度關注。台媒《三立新聞網》今日（2日）報道，有消息指大S遺產跟孩子監護權部分都已處理完畢，遺產按法律規定為配偶具俊曄以及大S孩子所有，但由於孩子未成年，孩子的部分因此到18歲前都由生父汪小菲代理；而汪小菲暫時也不會把孩子帶回北京。



大S與初戀具俊曄事隔20多年重逢，如今卻天人永隔。（IG@voguetaiwan）

大S徐熙媛與前夫汪小菲育有一對仔女。（大S微博）

汪小菲和大S最後離婚收場。

報道指，汪小菲近來二度赴台，傳出預計將帶走與大S所生的2個孩子，以及處理官司、爭產等等，加上當時S媽（黃春梅）曾發文喊出「不信正義換不回，我要上戰場、給我加油吧！」被猜測雙方即將開打爭產戰。

不過據了解雙方協議過程和平，一切就是按法行事。大S遺產由具俊曄跟一對大S孩子均分，但因為大S孩子還沒成年，所以18歲前先交由生父汪小菲代理。而汪小菲暫時也不會把孩子帶回北京。

台媒《ETtoday新聞雲》則報道指，事實上，汪小菲和大S離婚官司還在進行，先前遭週刊爆出，汪小菲還欠大S生前住所「台北信義」豪宅房貸加上借款，估計仍有2.5億元新台幣未清償。汪小菲此次赴台也是要處理家務事以及官司，記者求證汪身邊友人，也證實此事。

另外，大S生前留下的遺產粗估就破6億新台幣，根據台灣《民法》，大S過世後兩名孩子能繼承三分之二的遺產，而他們法定代理人正是生父汪小菲，意味著汪小菲實際上恐能掌握大S部份遺產。