台積電千億美元在美建設晶片廠　台總統府：確保先進製程留本土

台積電（TSMC）董事長兼總裁魏哲家，3月3日與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面。雙方之後會見記者會，宣布台積電在未來4年將在美國加碼投資1,000億美元建設晶片廠。台灣總統府發言人郭雅慧4日表示，政府事前已有充分掌握，並指台積電未來申請赴美國投資設廠，政府會作好協助及把關工作，確保台積電擴大赴美投資的同時，也會將最先進製程留在台灣。



特朗普宣布，台積電將在美國額外投資1,000億美元、新建5座晶片廠房，創造20,000至25,000個職位。美國《華爾街日報》報道，台積電將打造最先進的晶片製造設施，有助於美國達成重建國內半導體產業的目標。

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郭雅慧表示，對於產業的海外布局，官方立場是必須有助於台灣產業的全球布局，有助於台灣整體競爭力持續提升與領先。台積電未來申請赴美國投資設廠，政府會作好協助及把關工作，依法審查並顧及投資者及台灣利益，確保台積電在擴大赴美投資的同時，也會將最先進製程留在台灣。

郭雅慧表示，為與美國等國際夥伴共同致力於打造更具韌性、多元化的半導體供應鏈，政府將提出全球半導體民主供應鏈夥伴倡議，運用尖端半導體的優勢建立AI晶片產業鏈全球聯盟，以及高階晶片關聯產業民主供應鏈，以國際合作共創半導體產業發展的全新局面。