「非紅供應鏈」是賴清德一廂情願　台積電能躲過特朗普追殺？

美國總統特朗普自競選第二任以來，即將台灣與台積電視為美國半導體產業的最大「掠奪者」，認定美國工作機會被台積電搶走，並聲稱美國半導體霸權必須重建。如今，特朗普重返白宮，他的「美國優先」政策將更為激進，首當其衝的，無疑是半導體產業。於是，當特朗普放話要對晶片施加25%關稅，甚至考慮技術管制與產能回流，美國半導體供應鏈全面重整，台積電再度陷入風暴之中。賴清德面對特朗普的強硬立場，不僅未見務實因應策略，反倒還是那套「民主對抗威權」的老調，這種空洞的說詞，面對現實利益至上的特朗普，簡直就是雞同鴨講。



賴清德的「民主陣營」能換來什麼？

特朗普政府上台後，美國即宣布將對半導體、汽車等產業施加重稅，其中針對晶片關稅初步設定25%，未來更可能提高。此舉明顯針對台積電、三星等亞洲晶片製造商，目標是迫使這些企業將產能移回美國，服務美國利益。在特朗普的計算裡，這並不是意識形態之爭，而是冷冰冰的經濟博弈。他的政策核心在於提高美國本土製造比例，無論是透過關稅、技術管制，或甚至直接收購，都在所不惜。

然而，賴清德在2月20日於「哈利法克斯台北論壇」的發言，依舊沉浸在「民主對抗威權」的敘事之中。他高呼「威權主義越集結，民主陣營應該要越團結」，並提出「共同打造非紅供應鏈」，甚至宣稱「團結能重現和平的曙光」。這種說法聽起來很宏大，但問題在於，現實世界根本沒有人關心這套陳詞濫調。對特朗普而言，民主陣營團結不團結並不重要，重要的是這能為美國帶來多少實質利益？賴清德天真地以為自己喊了幾句民主口號，美國就會對台灣手下留情？

+ 1

賴清德藉「哈利法克斯台北論壇」場合，高調倡議「民主陣營共同打造『非紅供應鏈』」，將半導體產業鏈與中國切割，這在理論上符合美國近年的科技戰略，但問題在於，他完全忽略了美國政府本身的利益算計。美國並非單純為了削弱中國，而是希望建立自己的技術壟斷，讓台積電、三星等企業為美國服務，而非讓台積電在「非紅供應鏈」裡繼續壟斷市場。

事實上，特朗普政府的真正目的並非保護台積電，而是削弱其獨立性，甚至將其納入美國勢力範圍內。從英特爾可能拆分晶圓代工業務、與台積電成立合資公司，到特朗普施壓台積電赴美加大投資，美國的終極目標始終如一：讓美國掌握全球先進製程，不讓台積電繼續稱霸。

美國根本不在乎「民主」

賴清德的問題在於，他太過執著於民主價值這類意識形態論述，卻忽略了特朗普政府的核心關懷在於「美國利益」，而非「民主價值」。這也是為什麼特朗普能夠毫不猶豫地對盟友動手，幾近無差別級對外發動關稅戰，對加拿大、墨西哥施壓，甚至要求台積電技術轉移。換句話說，美國過去在全球推動民主，只是因為這能符合美國利益，而非因為美國真的對「民主」抱有信仰。

賴清德在這樣的局勢下，依舊用「民主陣營」的概念向美國示好，顯然是打錯了算盤。他想要強調台灣在全球供應鏈的價值，卻沒看見美國的真正目標是奪取供應鏈的控制權，而不是讓台積電在美國與中國之間繼續逍遙。

2024年7月，特朗普在接受媒體專訪時，也曾對美國出兵助台灣表示有所保留，並斥台灣搶走美國半導體工作：早該阻止。（Fox News截圖）

無庸質疑，特朗普的「美國優先」戰略不會手下留情，未來台灣半導體產業將承受巨大壓力。如果台積電屈服，將更多技術與產能移往美國，勢必削弱台灣的「矽盾」優勢；但如果台積電拒絕，美國政府可能採取更嚴厲的措施，例如提高關稅、技術封鎖、甚至直接支持英特爾等競爭者。

特朗普玩的是利益遊戲 賴清德還在說教？

簡言之，特朗普的政策清晰明確，就是要把台積電的技術與產能拉回美國，這不是意識形態之爭，而是赤裸裸的經濟戰略。但賴清德卻還在「民主陣營」的框架裡自說自話，完全忽略美國的現實算計。當美國要求技術轉移時，很難想像賴清德是否還能繼續用「民主」這個理由來說服台積電與台灣人民？

台積電創辦人張忠謀2023年3月16日與暢銷書《晶片戰爭》（Chip War）作者、美國歷史學者米勒（Chris Miller，不在圖中）一同在台北出席論壇。張忠謀稱支持美國拖慢中國大陸半導體科技的發展，但半導體供應鏈也將因此走向分岔、自由貿易受重創。（Reuters）

總的來看，賴清德頻頻對特朗普話「民主」，明示著這兩人在精神層面不可共量，特朗普可能只會回答：「要跟我美國說『民主』可以，可以換得多少利益？」但賴清德端出來的「民主」，說穿了，就只是「民主」兩個字，飄渺如揮輝衣袖不帶走一片雲彩一般。

其次，賴清德挾台灣現有的半導體優勢，對美國、對國際喊話，訴求民主陣營共同打造「非紅供應鏈」，無視既有供應鏈的組成乃是過去係於「國際分工比較優勢」而來，這不正是一種權量利益、因勢利導後的結果？但他無視利益作為供應鏈組成的本質，也排除了「利聚而來，利盡而散」的現實，只想要以莫須有的「民主」推動「非紅供應鏈」的誕生，基本上是輕蔑了市場力量，這樣的倡議毫無建樹與說服力。

無論賴清德是否願意承認，台積電正處於極端艱難的局面，台灣的半導體優勢可能因美國的強硬政策而逐步消解。特朗普不是拜登，他不在乎「盟友之間的情誼」，他只在乎「美國賺多少」。在這樣的遊戲規則下，台灣還能如何自處？