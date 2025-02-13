特朗普狠課台積電晶片稅？專家：助中國晶片崛起　美恐陷經濟孤立

美國總統特朗普（Donald Trump）近日揚言對台灣晶片徵收高額關稅，推動美國本土半導體產業發展。對此，華府智庫資訊技術與創新基金會（ITIF）副總裁埃澤爾（Stephen Ezell）接受台媒《中央社》訪問時警告，若特朗普落實計劃，不但將導致美國經濟孤立、與全球價值鏈脫節，甚至可能削弱台灣「矽島」的戰略地位，進而推動台灣更向中國靠攏。



據了解，台灣經濟部次長江文若等官員近期已前往華府，試圖遊說特朗普團隊，希望阻擋這項高關稅政策。

對台積電晶片課稅 恐傷美國科技與製造業

台媒《中央社》報道，埃澤爾指出，特朗普曾表示可能對台灣晶片課徵高達100%的關稅，這將嚴重影響美國科技產業，包括Apple、Nvidia等高度依賴台積電（TSMC）晶片的企業。他強調，半導體是全球經濟的關鍵組成，提高成本將推升所有相關產品的價格，使美國製造的產品變得更貴，不僅損害消費者利益，還會降低美國產品競爭力。

台積電創辦人張忠謀2023年3月16日與暢銷書《晶片戰爭》（Chip War）作者、美國歷史學者米勒（Chris Miller，不在圖中）一同在台北出席論壇。張忠謀稱支持美國拖慢中國大陸半導體科技的發展，但半導體供應鏈也將因此走向分岔、自由貿易受重創。（Reuters）

除了矽谷AI產業外，這項關稅措施還將波及汽車、消費電子、醫療設備與航太產業。埃澤爾舉例，傳統汽車平均需使用1500顆晶片，電動車更超過3000顆。關稅增加將導致美國製造成本上升，進一步影響全球競爭力。

「如果特朗普真的對台積電晶片徵收高關稅，實際上將孤立美國經濟，使其與全球價值鏈脫節。」埃澤爾直言。

美國關稅政策恐反助中國晶片產業崛起

埃澤爾進一步指出，若美國對台積電晶片徵收100%關稅，而中國晶片關稅僅為25%或更低，那麼中國晶片業者將更具競爭優勢。「這可能促使部分業務從台灣轉向中國。」

此外，除了中國以外，其他未受高額關稅影響的晶片製造國，如日本、韓國，也可能因此受益，分食原本由台積電主導的市場份額。

埃澤爾強調，特朗普認為關稅能促使製造業回流美國，這或許適用於家電等技術較低的產業，例如微波爐或洗衣機，但半導體是人類最精密的產品，這種想法完全是異想天開。

2023年7月，特朗普接受媒體專訪時，對美國出兵助台灣有所保留，並斥台灣搶走美國半導體工作：早該阻止。（Fox News截圖）

專家建議台積電強調對美國投資擋下晶片關稅

面對可能的關稅衝擊，埃澤爾建議，台積電與台灣政府應向特朗普政府強調台灣企業對美國的鉅額投資，以說服美方無需徵收關稅。他指出，台積電已承諾在美國投資650億美元，在亞利桑那州建立三座晶圓廠。三星（Samsung）與SK海力士（SK Hynix）等企業也持續在美國擴大投資，美國半導體產業的全球市佔率預計將回升至20%，包括最高階的晶片。

埃澤爾補充，目前已有14家台灣供應鏈企業在美國設廠，包括化學品、氣體與零組件廠商，顯示台積電已帶動台灣企業對美國的長期投資。他強調，特朗普政府應該聚焦於這些現有的投資成就，而非貿然祭出關稅打擊半導體產業。

埃澤爾警告，若美國真的削弱台灣的半導體產業，可能會促使台灣更向中國靠攏。他表示，資通訊產業是台灣經濟實力的關鍵，如果美國希望台灣成為強大夥伴，就必須確保台灣的半導體與科技產業保持競爭力。若美國削弱台灣的關鍵產業，台灣可能更傾向中國，這將成為重大外交與地緣政治疑慮。

「我們在ITIF常說『吸引力一向比強迫更有效』，特朗普政府應該專注於吸引外國直接投資，而非透過高關稅強制推動。」