王大陸涉殺人未遂│逃兵役手機被查　曾傳照片炫耀打人致案件曝光

台媒4日（周二）報道，台灣藝人王大陸遭到警方移送檢方偵辦，案由是「殺人未遂」。《聯合報》等報道指，王大陸在案發後在手機聊天軟件內向友人炫耀打人事件，甚至還有打手打人之後拍攝傷者的畫面，不料他早前因逃避兵役案致手機被查扣，導致此案曝光。



王大陸涉殺人未遂遭移送新北地檢署。（《聯合報》）

王大陸。（IG@taluwang）

王大陸。（IG@taluwang）

《聯合報》報道，檢警指出，王大陸日前搭機返台，事先透過平台叫車到機場接送，但王大陸不滿平台派來的車太差、不符合他的要求，因此找人痛毆司機以及派車員，造成2人重傷，手段兇殘。

報道指，檢察官偵辦王大陸逃避兵役案時，從查扣的手機內發現王大陸曾向朋友炫耀找人打司機一事，甚至還有打手打人之後拍攝傷者的畫面。

檢察官昨天（3日）立即指揮警方兵分多路，將涉嫌教唆的王大陸及行兇的游姓男子逮捕，詢後依殺人未遂罪嫌送辦。

據早前報道，王大陸2月18日爆出涉嫌逃避兵役，不惜花重金100萬元（新台幣，下同）請專門的集團偽造不實醫療證明，因而遭檢警逮捕，全案經檢方複訊後以15萬元交保。