太陽花女神劉喬安被爆當美國夜總會小姐　傳香港14K黑幫男友撐腰

台灣「太陽花女神」劉喬安被控涉犯多起跨境運毒案，目前已落網。



而她除了被爆出有香港黑幫「14K」背景的毒販男友撐腰，還被拍到在美國皇后區的夜總會陪酒。

劉喬安學運後陸續被媒體指懷疑援交，又捲入及跨國仲介賣淫事件，官司纏身。（網上圖片）

劉喬安憑藉美貌在太陽花學運中一炮而紅。（Youtube片段截圖）

劉喬安被民眾拍到穿著黑絲上衣跟熱褲在美國夜總會陪酒（資料圖片，中天新聞網授權使用）

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據《TVBS新聞網》的報道，劉喬安被民眾拍到穿著黑絲上衣跟熱褲，現身名為「GS （Grand Slam）」，目前改名成「F+」的夜總會，是爆料者跟朋友一起去這家消費，小姐魚貫進包廂讓客人挑選時，發現「其中1人好眼熟」，一看竟是劉喬安。

影片的拍攝時間是2023年12月，據爆料者指出她很健談，被認出來也直接承認身份，聊天陪酒、拿酒壺為男客倒酒的動作熟練，穿梭在男客之間還有幫點歌服務，隨後她就直接上台搖動翹臀高歌一曲。

而這家位於皇后區法拉盛的夜總會，消費中上，「公枱」一晚300美金（約2331港元），但小姐會轉枱，若要把小姐包下整晚不跑枱的話，得付出7百美金（約5441港元）的代價，如果還想玩「嗨場（跟小姐一起嗑藥）」的話價格另計，但也要看小姐意願，只是劉喬安在這家夜總會究竟上了多久的班暫時不得而知。

劉喬安因詐欺、販毒、運毒等原因成為通緝犯，年初已遭美方逮捕。（美國移民及海關執法局官網）

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