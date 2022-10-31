台中膠桶藏屍案DNA化驗出爐　證是失蹤3年男子　夜總會女友嫌疑大

台中市神岡區一間歇業鐵工廠10月26日發現桶屍，死者疑為3年前失蹤的陳姓男子。警方當天帶回疑涉案的蔡姓女子釐清案情，不過蔡女對案情避重就輕，檢方訊問後命蔡女限制出境、出海。

檢方今日（31日）上午公布DNA比對結果，確認是3年前失蹤的陳姓男子。



台中地檢署表示，檢察官在進行相驗、解剖程序後，將相關檢體交由法務部法醫研究所進行鑑驗，並比對疑似死者家屬等人的採樣檢體後，31日已初步掌握死者身分，就是3年前失蹤的陳姓男子，中檢已由檢察官暨專案小組成員，將全力偵辦，緝兇到案。

據查，蔡姓女子（33歲）育有2名子女，在西屯區一家夜總會上班，關係複雜，與從事放高利貸陳姓男子（48歲）交往，期間雙方疑有金錢糾紛。

陳男家屬稱女方頻借錢，蔡女辯稱是她替男方還清上百萬元（新台幣，下同）債務。

2019年3月，兩人出遊後，陳男音訊全無，同年9月陳男胞姊報警協尋，至今下落不明。

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當時蔡女也曾被警方調查，但最後無疾而終，直至26日神岡工廠再發現桶屍，根據死者左手手錶、背部刺青，身分再指向是3年前失蹤的陳男後，蔡女再被檢警列為頭號清查對象。

台中地檢署承辦檢察官胡宗鳴在27日相驗、解剖死者，將檢體交法務部法醫研究所進行鑑驗，警方通知蔡女、疑似死者家屬等人到案說明後，檢方以尚待相關鑑定報告，釐清死者身分及確切死因為由，命蔡女請回，限制出境、出海。

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