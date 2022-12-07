世界盃｜台警掃黑揭夜總會主打沉浸式體驗　上百坐枱小姐陪睇波

台灣九合一選舉剛落幕，明年1月8日補選立委，加上民進黨中常委黃承國被批黑道風波，台北市警察局宣示掃蕩黑幫，12月6日凌晨起中山分局擴大臨檢受黑幫保護的夜總會、網吧等治安顧慮路段要點，沒想到，夜總會舉辦世界盃主題夜成為焦點，12月5日夜晚夜總會內竟有100多名坐枱小姐着禮服，少爺、員工則變裝穿球衣，為世界盃狂歡。



台灣警方打擊黑幫勢力，竟發現會場內正舉辦世界盃活動：（按圖了解）

+ 1

據悉，12月5日警政署臨時通報發動擴檢，實際上是因應連日民進黨與隸屬「英系」的中常委黃承國風波，宣示掃蕩黑幫勢力。警方12月6日凌晨至夜總會臨檢，沒想到店內舉辦世界盃主題夜，上百名坐枱小姐身着禮服陪客人看球賽，人數眾多，少爺、員工們則變裝穿球衣，營造沉浸式體驗，觀看世界盃16強賽。

中山分局指出，12月5日起，警方不定時不定點，以優勢警力區塊封鎖，巡邏、臨（路）檢及攔檢轄區內「黑道幫派組織圍事的大型飲酒店及不法分子易聚集滋事的網咖」等治安要點及治安顧慮路段，高強度掃蕩黑幫滋事分子等犯罪組織，「淨化選前治安環境」及確保選後社會祥和。

台北市警局宣示，為避免具有黑道幫派人士隱身或結合人民團體，動員參與公共議題陳抗活動，為維護本市治安，將針對黑道幫派經營、依附、圍事或賴以為生的行業執行掃蕩，有違規、違規情事，即強力擴大臨檢。

中山分局長許頌嘉強調「三打掃黑」策略，包含迅速緝獲滋事分子、打擊作亂團體掃蕩活動據點、連坐檢肅成員切斷金流源頭，期將不法暴力集團連根刨起，以淨化治安，還給市民安居的環境，並呼籲黑道幫派分子切勿心存僥倖。

相關文章：繼瑜伽褲後台灣吹另一歪風 網紅挑戰「乳首散步」故意凸點坐捷運

+ 8

延伸閱讀：

國片「角頭」臨演李振豪詐85國人赴柬埔寨賺千萬 再押2個月

金控老臣因2背信罪各被判刑8年半 科3億9千萬罰金

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】