特朗普演說盛讚台積電「世界最強」　美將打造「地表最強大晶片」

美國總統特朗普於當地時間3月4日晚間9時發表第二任期首次國會演說，重點聚焦經濟及科技產業，並特別提及全球半導體龍頭台積電（TSMC），強調該公司計畫在美國投資1650億美元，「打造地表最強大晶片」，並宣示其貿易政策將促使更多企業赴美設廠。



特朗普在演說中表示，「就在昨天，世界上最大、世界上最強且擁有97%龐大市佔率的台積電，宣布投資1650億美元，要在美國打造地球上最強大的晶片。」這番話引發共和黨議員起立鼓掌。

2025年3月4日，美國總統特朗普發表第二任期首個國會演說。（REUTERS）

此外，特朗普批評拜登政府推動的《晶片法案》，指責該法案耗費數千億美元補助半導體業者，但未帶來實質效益。特朗普強調，「而我們不用給他們任何錢。你（拜登）的《晶片法案》是個很爛、很爛的東西，我們付了（半導體製造商）數千億美元，卻沒有任何意義，他們拿走我們的錢卻不花。」

特朗普進一步表示，企業之所以選擇赴美設廠，關鍵在於關稅政策，「但我們不會給他們任何錢，對他們來說重要的是他們不想支付關稅，所以他們會來設廠，還有其他很多企業會進來，而我們不會給他們錢，我們只想保護我們的企業和人民。」

他並預告，未來將有更多企業選擇在美國設廠，「因為他們將不用付關稅，這很棒。」他進一步呼籲國會廢除《晶片法案》，表示：「議長先生，你應該廢了《晶片法案》，把剩下的錢用來償還債務，或做任何你想做的事。」在場的眾議院議長強生隨即起立鼓掌，以示支持。