諾如病毒│日本狂爆食物中毒　專家警告：酒精消毒無用　別吃1食物

日本是港人最愛旅遊國家之一，近日大阪米芝蓮名店「喜一」與鳥取縣米子市一間和菓子店因爆發諾如病毒中毒事件被停業，岐阜縣一間供餐公司製作的便當更引發大規模集體食物中毒，造成320人身體不適，其中1名40多歲男子身亡。



時常到日本旅遊的台灣大學醫學院附設醫院感染科前醫生林氏璧提醒，到日本旅遊除了要注意用餐前後的手部清潔，也要避免生飲生食，尤其是貝類食物。



大阪府河內長野市知名日本料理店「喜一」遭當地衞生部門勒令無限期停業。（日本料理 喜一Facebook）

大阪府河內長野市知名日本料理店「喜一」遭當地衞生部門勒令無限期停業。（日本料理 喜一Facebook）

林氏璧在FB上發文稱，全日本感染性胃腸炎普遍都在增加，各醫療機構定點通報案例在今年第8周達到了10.32人，較流行的地方包括大分縣、熊本縣、香川縣、愛媛縣、鹿兒島縣、宮崎縣、廣島縣、島根縣、山口縣、東京都、千葉縣、福岡縣。

日媒2025年3月7日報道，岐阜縣一間供餐公司製作的便當引發大規模集體食物中毒，從2月底開始，有320人食用過涉事便當後身體不適，其中1名40多歲男子身亡。（NHK截圖）

林氏璧解釋，諾如病毒只需極少的病毒量（一百隻左右）就會致病，且傳染性極強，根據第一線的醫療人員表示，病患中就有許多是全家一起傳染。

此外，除了人傳人的飛沫傳染、接觸傳染，很大一部分是經由污染的食物傳染的，因此他建議民眾如果到日本旅遊，吃水果需充分沖洗，避免生飲生食，尤其是貝類食物。

林氏璧也表示，目前諾如病毒沒有特效藥，需要依靠本身的免疫力克服，絕大多數的人可以自行痊癒，致死率極低，有八成以上的病患不用住院，不過如果要預防，一定要用「肥皂濕洗手」，光靠酒精消毒雙手是無效的。