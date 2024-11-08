多名孩子入住三亞酒店後集體嘔吐　初步判定諾如病毒引發

近日，內地多位家長反映，指孩子入住海南三亞天域度假酒店後出現集體嘔吐症狀。周五（8日），三亞市12345政務服務熱線通過短訊回覆，稱經過三亞市疾控中心的臨床症狀和實驗室檢測綜合判斷，初步判定該事件為由諾如病毒（GⅡ型）引起的其他感染性腹瀉聚集性疫情，食物傳播的可能性低，但接觸傳播的可能性極高。



根據國家疾病預防控制局的信息，其他感染性腹瀉病屬於丙類傳染病，主要由多種病原體引起，流行面廣，發病率高，尤其在嬰幼兒中更為常見。

報道指出，家長們對酒店提供的自助早餐和兒童水上樂園的水質表示擔憂。其中，王女士在11月1日入住酒店後，發現孩子在3日出現持續性腹痛和噴射性嘔吐，經過臨床診斷為急性腸胃炎。

王女士周五表示，她收到三亞市12345政務服務熱線的短訊，確認該事件的調查正在進行中。短訊中提到，三亞市市場監督管理局已對酒店進行核實，並聯合疾控中心展開調查。疾控中心通過流調和病例搜索，詳細了解了病例的發病經過及就診情況。

家長提供的檢驗報告單。（澎湃新聞）

三亞市12345政務服務熱線的短訊。（澎湃新聞）

短訊還指出，疾控中心已對事件發生地點進行了清理和消殺，並對酒店工作人員和旅遊團導遊進行了諾如病毒相關知識的健康教育，以提高對疫情的認識。三亞市旅文局則要求酒店加強環境衛生，確保公共區域配備足夠的消毒用品，促進遊客的防護措施。

對此，內媒周五上午聯繫了三亞市疾控中心，工作人員表示只負責檢測，具體信息由衛健委發布。隨後，記者聯繫了三亞市衛健委相關科室，工作人員對此調查結果表示不清楚。

中午時分，三亞市12345政務服務熱線再次以短訊形式回覆，強調此事件受到多部門的重視，並表示具體情況需以疾控中心的調查結果為準，後續信息可通過地方官媒關注。