廣東女上完公廁感染諾如病毒　同行丈夫亦高燒　專家解畫

《央廣網》報道，廣東有男子稱，妻子上完公廁後感染了諾如病毒，其後男子也開始高燒。有研究人員表示，公共衛生間如廁確實有被傳播的風險，但這絕對不是主要途徑。



示意圖。（視覺中國）

近日，廣東一男子稱妻子上完公廁感染了諾如病毒。據男子介紹，因為女廁排隊，妻子上了一個沒有沖乾淨的坑位，且沒有戴口罩在裏面待了幾分鐘，出來之後，短期內便有輕微的乾嘔症狀，之後開始低燒、上吐下瀉，而同行的男子6小時後開始高燒。

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江蘇省人民醫院感染管理處副研究員張翔表示，諾如病毒確實存在氣溶膠傳播的風險，也就是說在公共衛生間如廁確實有被傳播的風險，但這絕對不是主要途徑，風險一般也不會太高。研究員提醒，大眾如廁完一定要徹底清洗雙手，公廁管理人員要加強廁所內清潔與消毒通風。

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據了解，北京、上海、廣州等地的疾控部門發布提示，三月仍是諾如病毒的高發期。中國疾控中心2月21日發文指出：諾如病毒沒有疫苗、沒有特效藥，僅靠支持治療，但它傳播速度快、防控難度大。若家中出現諾如病毒感染者，消毒作為切斷傳播途徑的有效措施，對預防家庭內交叉感染尤為重要。