台軍指領大陸身分證仍須服役　陸委會：防通過轉換身分逃避兵役

台灣多人被指擁有中國大陸身分證掀起廣泛關注，台灣軍方周一（10日）表示，擁有大陸身分證的台灣役男仍須服義務役。陸委會引述兩岸條例相關條文說明，這是為了維護服役公平性，避免利用在兩岸間轉換身分，逃避兵役。



軍方規劃針對志願役考生增列「未具雙重國籍切結書」。至於義務役，軍方表示擁有大陸身分證的台灣役男仍須服兵役。

同日晚上，陸委會以書面回應表示，依兩岸條例規定，違反規定在中國大陸設有戶籍或領用護照者，喪失台灣人民身分，並由戶政機關註銷其台灣地區的戶籍登記；但其因台灣地區人民身分所負的責任及義務，不因而喪失或免除。

陸委會指，兩岸條例施行細則第11條規定，台灣地區人民身分所負之責任及義務，指因台灣地區人民身分所應負的兵役等法律責任、義務。

陸委會強調，相關條文是為了維護服役公平性，避免役齡男子利用在兩岸間轉換身分以逃避兵役。針對役男於役齡期間尚未完成服役者，法例亦有不許可役男放棄台籍的規定。而具有中國大陸身分的役男入營後，軍方會有適當管理方式，以維護台灣安全。

早前，網紅「八炯」在「公布新的中國身分證！臥底公安曝光一疊台灣人辦證」影片揭露有台灣民眾申領中國大陸身分證，並拿出護照、身分證的照片佐證。（影片截圖）

早前，網紅「八炯」影片揭露有20萬名台灣人等著拿大陸身分證，台內政部長劉世芳事後在節目上表示，這個數目有點誇張，但只要相關資料確認有人拿，就會約談，已約談30多人，過年前有2人到3人被取消戶籍，台灣籍與健保部分也會同步通知外交部與衛福部，一切依法處理。