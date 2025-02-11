台海軍持大陸身分證　由母代辦且被蒙蔽10年　陸委會回應

台灣海軍168艦隊一名楊姓志願役士兵據報在不知情的狀況下，由陸籍母親代為申請中國大陸身分證，且持有長達10年。周二（11日），陸委會回應指，現職軍公教不得赴陸設籍、申領身分證、定居證及居住證等，已請各機關加以宣導。



綜合台媒報道指，2012年，楊男母親向大陸公安局申領證件，包括楊男及其兩姐姐都擁有對岸身分，有效期限至2022年9月21日。由於大陸法令規定，未滿16歲之公民可由監護人代為申領身分證，因此楊男並不知情，直至新年返家後才得知。

台海軍司令部證實消息屬實，並表示楊姓士兵原為常備役軍事訓練役男，入伍後轉志願役士兵。近期向所屬上級反應在入營服役前，因陸配母親在未告知的情況下，代為申領大陸地區人民身分。海軍已協助楊男向內政部移民署提出保留台籍意願。移民署初步認定楊兵為特殊案例，將配合該署審認結果，依法辦理後續事宜。

楊姓士兵被曝曾持大陸身分證多年。圖非當事人證件。（網上圖片）

陸委會則表示，近期已經邀集相關機關研商，也已請各機關宣導現職軍公教不得赴陸設籍、申領身分證、定居證及居住證等事，倘若有違反兩岸條例相關規定案例，查有實證絕對依法行政。就媒體披露個案，軍方尚未完成行政調查，陸委會將會同相關主管機關視調查結果續處。

至於有台灣業者協助代辦中國大陸身分證一事，陸委會指，業者協助代辦中國大陸身分證涉及未經許可與中共相關部門合作行為，違反兩岸條例第33條之1規定，已函請相關主管機關依法查處。