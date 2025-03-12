網紅Andy訴前度家寧一家搶10年心血　百萬訂閱只領月薪1.3萬

「眾量級CROWD」是由台灣情侶Andy老師（本名王崇睿）和家寧（本名張家寧）共同經營的YouTube頻道，主要內容為惡作劇、開箱、日常生活，現已停更。去年10月，Andy與家寧宣告分手，兩人都各自開新頻道重新自己的事業。



詎料周二（11日）晚間，Andy突然上載影片，控訴家寧一家人剝奪自己辛苦經營10年的頻道，令自己一夕之間一無所有。而且，從頭到尾他都只領到固定月薪以及微薄獎金，對於訂閱破百萬的YouTuber來說是非常少，但家寧媽媽卻不給他看借用他的名義成立的公司帳目，令他慘變「工具人」。



他整理出所有事件時間軸，而眼尖網友發現，家寧和Andy原來早在去年4月就已經分手，兩人藏了半年才正式對外官宣。

根據Andy公開的時間軸，他在2016年9月18日成立「眾量級CROWD」，隨著情侶互整的影片爆紅，訂閱量等開始上升。本來，頻道收益都是進入他跟家寧的戶口，但隨著商業置入變多，加上要維持頻道更新，所以在2017年11月13日之後，他就將銀行帳本和個人印鑑交給家寧母親張媽媽協助管理。

2018年8月，張媽媽借用Andy的名義成立「群海娛樂股份有限公司」，可公司成立經營以來，Andy一直只領到固定月薪以及微薄獎金，2019年前7個月為每月3萬元（新台幣．下同，約7000港元）薪水、2019年7月之後則是每月5.5萬（約1.3萬港元）的薪水。後來，Andy開始察覺不對勁，要求看公司帳目時，但張媽媽總是用各種理由推託。

Andy與家寧感情破裂。（IG）

Andy與家寧感情破裂。（FB）

Andy與家寧感情破裂。（IG）

Andy與家寧感情破裂。（IG）

到了2020年，Andy又發現張媽媽竟然以個人名義申請註冊「眾量級」商標，且涵蓋所有「眾量級」可能涉及的業務範圍，讓Andy傻眼，「如果是以負責人心態幫忙申請，也應該以公司名義申請，或者是我跟家寧的名字，怎會是用她個人名義去申請這個商標？」

2024年10月，在跟家寧官宣分手後，Andy更完全無法登入眾量級所有頻道、社交平台帳號，還被要求移除董事職位，逼迫簽股權轉讓書以及保密條款，甚至Andy寄給對方存證信函時，遭回覆「Andy只是借名登記、隔五日必須將股權轉移、要求結清雙方帳務被說是恐嚇」等。Andy進一步指出，分手後他被斷了金援，被迫搬回租金6000元（約1400港元）的小套房，連剪影片需要的電腦都拿不回來，只剩一台舊相機。

在影片中，Andy火力全開，控訴家寧家人對自己的惡行。（影片截圖）

在影片中，Andy火力全開，控訴家寧家人對自己的惡行。（影片截圖）

在影片中，Andy火力全開，控訴家寧家人對自己的惡行。（影片截圖）

影片最後，Andy坦言自己一直處於內耗的狀態，只是希望查清楚帳目的真相，「現在被你們全家一腳踢開，沒有了錢、沒有經營十年的頻道，商標也老早被註冊走了，我現在只想爭取我辛苦賺來的錢就好了，以上我說的都是有憑有據，只希望大家好聚好散，解釋清楚把財務分配好」。

而影片觀看量短短一晚就突破250萬，許多網友都批評張媽媽的行為，「4月就分手，10月官宣之後張媽媽小動作一大堆，真的是太離譜」、「家寧放任媽媽這樣子做，真的完全大翻車」。同時不少人湧入家寧的Instagram留言洗版，痛批「一家人好可怕！」

另有許多網友對Andy表示同情，「少說至少也賺上億元了....結果每個月只領55K和微薄獎金，Andy真的太慘了」。一些Youtuber、網紅也加入聲援的行列，同樣曾被詐財的蔡阿嘎就表示：「為什麼這年頭壞人都可以活得很滋潤？Andy老師加油！」

蔡阿嘎聲援Andy。（FB）

到了周三（12日）一早，Andy再發出珍惜生命聲明稱：「無論面對任何壓力、困境或不公待遇，我絕對不會選擇自我傷害或任何危害自身生命的行為。若未來發生任何意外，皆與本人意願無關，請親友及大眾勿妄加揣測。我（包括我的家人）珍惜自己的生命，並相信所有問題終將找到解決方案。希望藉由公開此聲明，讓大家了解我們的立場！也感謝所有關心的人。」