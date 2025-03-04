蘇州西園寺網紅貓與遊客High Five爆紅　寺方：勿買三無零食投喂

因寺內有很多流浪貓，而被網民稱為「擼貓聖地」的江蘇蘇州市西園寺（西園戒幢律寺），近日迎來一隻戴金鏈、會與遊客擊掌的貓，不少遊客更特地到西園寺和牠互動，場面墟冚猶如粉絲見面會。



《現代快報》報道，這隻戴金鏈、會與遊客擊掌的貓並非流浪貓。其主人介紹，貓咪名叫糖豆，今年4歲，是一隻16斤半的美短加白。因為糖豆患有耳蟎，塗藥後需要曬太陽，所以每當周末天氣晴好，便會帶牠到西園寺。

主人稱，早在兩年前已經常帶糖豆到西園寺曬太陽，只是近期因為遊客拍攝的影片爆紅，突然有很多人來一睹糖豆，大家都想來擊掌沾好運。

江蘇蘇州市西園寺，網紅貓「糖豆」與遊客擊掌。（小紅書）

江蘇蘇州市西園寺，網紅貓「糖豆」與遊客擊掌。（小紅書）

江蘇蘇州市西園寺，網紅貓「糖豆」與遊客擊掌。（影片截圖）

3月1日，有網民反映，在與遊客互動時，糖豆沒有如往常一樣熱情回應，調侃稱「看吧，上班沒有不瘋的」、「貓：真是無語，人類還有單休，我全年無休」、「從牠臉上看到了『厭煩』兩個字」、「貓咪：擊擊擊，就知道擊，都得肩周炎了，還擊」。不少人也擔心糖豆的狀態似乎愈來愈疲倦，「被迫營業的貓」、「可憐的貓」、「不負責任的主人，都是細菌」。

《北京青年報》報道，西園寺工作人員表示，「擊掌小貓」並非寺內的流浪貓，而是遊客自己帶來的寵物貓，在寺門口的廣場上做直播，「他應該是想做網紅，蹭（西園寺）流量，寺廟內我們肯定是不允許用貓直播的」。由於「擊掌小貓」不在寺廟內，因此寺方無權管理。

大批遊客到西園寺，只為與網紅貓「糖豆」擊掌。（小紅書）

有網民反映，在與遊客互動時，糖豆已不如往常一樣熱情回應。（影片截圖）

大批遊客到西園寺，只為與網紅貓「糖豆」擊掌。（微博）

西園寺工作人員提醒，寺廟附近商店出售的貓條，大多都是三無產品、質量差。去年夏天，寺內好多流浪貓因為被投喂劣質貓條生病，有好幾隻貓死亡。

蘇州西園寺位於蘇州閶門外虎丘路西園弄18號，始建於十三世紀元代至元年間，是江蘇省文物保護單位。因寺內有很多流浪貓，被一些網民稱為「擼貓聖地」。