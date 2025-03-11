陸配網紅「亞亞在台灣」鼓吹武統　遭台灣廢止居留許可兼驅逐出境

在台灣居住的大陸籍配偶網紅劉振亞（亞亞）多次拍片宣揚要「收復台灣」，又有「希望四川艦成軍第一功就是收復台灣」等武統言論。台灣移民署11日（周二）表示，將依法廢止其在台依親居留許可，擇期安排出境。



身處台灣的陸籍配偶網紅劉振亞（亞亞）多次拍片宣揚「兩岸統一」，並揚言要「收復台灣」。（網絡圖片）

身處台灣的陸籍配偶網紅劉振亞（亞亞）多次拍片宣揚「兩岸統一」，並揚言要「收復台灣」。（網絡圖片）

據早前報道，劉女於包括TikTok、YouTube等各大影片平台創立「亞亞在台灣」帳號，錄製多條「統戰影片」，宣揚「兩岸統一」、「台灣是中國不可分割的一部分」，以及「希望四川艦成軍第一功就是收復台灣」、「（台灣）對抗大陸自不量力」等，遭台灣網民檢舉。

台媒中央社報道，台灣移民署表示，政府尊重言論自由，但劉女公開發布「大陸武力統一台灣，已經不需要其他理由」及「遲遲不武統」等言論，影響社會安定，因此依法調查。

台灣移民署表示，劉女目前在台灣為依親居留身分，將依「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」規定，廢止劉女在台依親居留許可。同時依相關規定，5年不許可劉女再申請依親居留。

報道指，據了解，當局考量劉女依親居留，家中仍有親人需要安置，人道考量給予時間安排親人狀況，再擇期安排出境。