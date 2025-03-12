台退役空軍飛官吸收現役軍官　賣雄三導彈等機密給大陸　雙雙被捕

台灣一名史姓前空軍飛官被指退役後遭大陸情治人員吸收，再吸收現役空軍作戰指揮部攔截管制官許男，將空軍演訓機密提供給北京。去年底，台中高分檢偵辦後將2人依國安法起訴，全案法院正審理中。台灣高等檢察署台中檢察分署周三（12日）表示，全案於去年12月間偵查終結，依違反國安法等罪嫌，將史男、許男等2人起訴，全案由台灣高等法院台中分院不公開審理中。



案情指，史男曾任空軍少校飛行官，於2008年退役。近年，他透過友人介紹，被大陸情治人員吸收，加入一家公司擔任監事，負責在台吸收成員、蒐集台軍軍事機密。

2021年間，史男透過親友，接觸在空軍作戰指揮部擔任空軍戰術管制中心攔截管制官的許男，史男聲稱自己與美國軍方有交流，希望對方加入，針對空軍因應大陸軍機擾台時的因應作為等提供機密，並允諾給予報酬。

之後，許男陸續提供相關空軍演訓書面資料，甚至包含戰機掛載雄風三型導彈作戰運用等機密，收到資料後，史男再傳送給大陸情治人員，陸續收到逾150萬元新台幣的「公司分紅」，再交付20多萬元給許男。

去年8月，台中高分檢指揮專案小組，前往史男住處執行搜索偵辦，透過查扣的手機、電腦等物，查出現役的許男涉案，二人於偵訊期間坦承犯行，檢方複訊後聲請羈押二人獲准。上周，史男以10萬元新台幣交保，許男則裁定接續羈押。