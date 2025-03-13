網紅Andy百萬訂閱頻道遭前度一家搶走　地產董事：免費送一套房

近日，網紅「眾量級CROWD」的Andy老師公開控訴前度家寧和她的媽媽，將自己辛苦經營10年的頻道被搶走，並且多年來僅領每月5.5萬（約1.3萬港元）的固定薪資，連基本的孝親費也無法負擔，在兩人分手後要不回頻道的收益，只能跟朋友借電腦剪片，言論令許多網民感到心疼，網民更助力Andy的個人頻道，讓他成為全台灣最快突破百萬訂閱的youtuber。



有許多熱心的廠商和品牌心疼Andy的創作之路，要免費贈送他電腦和各種設備。台灣達仁地產董事「地產阿北」在threads發文表示，為了支持Andy老師，決定免費贈送一間房屋給他，引發熱議。



據此前報道，「眾量級CROWD」是由台灣情侶Andy老師（本名王崇睿）和家寧（本名張家寧）共同經營的YouTube頻道，主要內容為惡作劇、開箱、日常生活，現已停更。去年10月，Andy與家寧宣告分手，兩人都各自開新頻道重新自己的事業。

詎料周二（11日）晚間，Andy突然上載影片，控訴家寧一家人剝奪自己辛苦經營10年的頻道，令自己一夕之間一無所有。而且，從頭到尾他都只領到固定月薪以及微薄獎金，對於訂閱破百萬的YouTuber來說是非常少，但家寧媽媽卻不給他看借用他的名義成立的公司帳目，令他慘變「工具人」。

許多網民則對比Andy和家寧分手後，Andy住在小套房省吃儉用和家寧全身名牌四處遊玩的情況，心疼Andy遭遇，更擔心他最終仍舊難以打贏官司拿回自己的頻道。

Andy揭露頻道被搶的影片曝光後，Andy的頻道訂閱數也持續成長，11日發片後短短32小時內，訂閱數直接飆破100萬，截至目前已突破134萬，影片觀看次數更超過679萬，成為當前YouTube最熱話題之一。截至13日凌晨3點11分已突破133萬，影片觀看次數更超過672萬，成為當前YouTube最熱話題之一。

「地產阿北」日在Threads發文稱，他知道Andy的委屈，也知道買不起房的痛苦，為支持Andy的創作之路，公司決定贊助一間房子，「我們達仁地產想免費給你一間房」、「請你跟我們一起相信人性本善，縱使世界破破爛爛，仍有我們一起修修補補！」

「地產阿北」也表示目前正在等待Andy回覆，「大家都希望他能谷底翻身」。除此之外，留言區更湧入各行各業人士加碼贊助，包括家具業、裝修業、油漆等等，都希望能幫助Andy再次振作起來。有網民更整理出一張表，裡面有商家熱情贊助電腦、贊助實木地板、攝影機等。

熱心網民整理商家要贊助Andy的禮物。（threads）

Andy公開的時間軸

根據Andy公開的時間軸，他在2016年9月18日成立「眾量級CROWD」，隨著情侶互整的影片爆紅，訂閱量等開始上升。

2018年8月，張媽媽借用Andy的名義成立「群海娛樂股份有限公司」，可公司成立經營以來，Andy一直只領到固定月薪以及微薄獎金，2019年前7個月為每月3萬元（新台幣．下同，約7000港元）薪水、2019年7月之後則是每月5.5萬（約1.3萬港元）的薪水。後來，Andy開始察覺不對勁，要求看公司帳目時，但張媽媽總是用各種理由推託。

Andy與家寧感情破裂。（IG）

Andy與家寧感情破裂。（FB）

Andy與家寧感情破裂。（IG）

Andy與家寧感情破裂。（IG）

2024年10月，在跟家寧官宣分手後，Andy更完全無法登入眾量級所有頻道、社交平台帳號，還被要求移除董事職位，逼迫簽股權轉讓書以及保密條款，甚至Andy寄給對方存證信函時，遭回覆「Andy只是借名登記、隔五日必須將股權轉移、要求結清雙方帳務被說是恐嚇」等。Andy進一步指出，分手後他被斷了金援，被迫搬回租金6000元（約1400港元）的小套房，連剪影片需要的電腦都拿不回來，只剩一台舊相機。

在影片中，Andy火力全開，控訴家寧家人對自己的惡行。（影片截圖）

在影片中，Andy火力全開，控訴家寧家人對自己的惡行。（影片截圖）