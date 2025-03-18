打擊用藝人身分混淆視聽　陸委會：若擁大陸戶籍依法註銷台灣身分

近日，外長王毅指「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」，隨後，許多在大陸發展的台灣藝人紛紛在微博轉發央視「台灣必歸」貼文，以示支持，台灣陸委會則表態擬對這些藝人開罰。周二（18日），陸委會主委邱垂正再表示，他們常用台灣藝人身分混淆視聽，不允許這種行為，也於法不容，並強調擁有中國大陸的戶籍、身分，就要強制註銷台灣的身分和戶籍，陸委會依法行政。



針對台灣藝人轉發央視「台灣必歸」貼文，邱垂正日前已表示，藝人是否與中國大陸黨政軍合作行為，或是申領中國大陸身分證，將依規定查處。外界關注，是否會擴及為全面普查。

周二，立法院繼續進行施政總質詢，邱垂正會前表示，民眾應遵守兩岸人民關係條例的規範，現在是專案查察，主要是針對有忠誠義務的軍公教核心人員為主，藝人是因為他們呼應中共對台統戰言論，甚至倡議要消滅中華民國主權，民眾非常憤怒，也提出很多檢舉案。

邱垂正指出，陸委會依法進行查處，因為他們常用台灣藝人身分混淆視聽，不允許這種行為，也於法不容，擁有中國大陸的戶籍、身分，就要強制註銷台灣的身分和戶籍，陸委會依法行政。

邱垂正進一步表示，專案審查並沒有審查一般民眾是否持有居住證，只有針對軍公教人員，因為執行公務不能對中國大陸效忠，也不能呼應對岸把台灣內國化、對台灣有統治的氛圍。

最後，邱垂正表示，按中國大陸規定，要如何取得居住證必須長住6個月且有穩定居所、工作，還要加入社保；但台灣的公務人員如何去中國大陸連續長居6個月，是否人事差勤系統、赴陸規定有重大瑕疵，這都需要說明事由來補漏洞。