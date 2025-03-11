侯佩岑等藝人表態撐「中國台灣省」　陸委會稱無法忍受：依法調查

外交部長王毅於3月7日在兩會外交記者會上表示，「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」，在微博引起熱議。上百藝人轉發央視貼文，包括侯佩岑、張韶涵、陳妍希等眾多台灣藝人。周二（11日），陸委會主委邱垂正批評，只要是中華民國國民就無法忍受，也感到非常羞恥，呼籲有關藝人停止傷害國家主權，強調政府將調查這些藝人是否與大陸黨政軍有合作行為。



邱垂正表示，極少數台灣藝人配合中共統戰，傷害台灣主權，已引發台灣民眾強烈反感，甚至感到羞恥，呼籲這些藝人應停止相關行為，「從過去他們只是在唱頌中華人民共和國，那這次直接損害，我們國家的主權，當然我們絕大多數台灣人民都相當反感，只要是中華民國國民都無法忍受，也對這種行為感到非常的羞恥，所以我們呼籲這些藝人停止傷害中華民國的國家主權」。

邱垂正強調，政府將依據《兩岸人民關係條例》，調查有關藝人是否與中國黨政軍有合作行為，或是否已申領中國大陸身份證，並依相關規範進行查處。邱垂正介紹，根據現行規定，台灣國民若取得大陸身份，其台灣身份將被註銷，但仍須履行兵役義務，以防止透過轉換身份規避兵役。

王毅稱，台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是「中國台灣省」。（香港01直播截圖）

十四屆全國人大三次會議於3月7日上午10時，在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，邀請中共中央政治局委員、外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。

王毅表示，1971年，聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切合法權利，並立即將台灣當局的代表從聯合國及其一切機構中驅逐出去，這一決議徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，徹底杜絕了製造「兩個中國」或「一中一台」的任何可能。

台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是「中國台灣省」。台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕無可能。鼓吹「台獨」就是分裂國家，支持「台獨」就是干涉中國內政，縱容「台獨」就是破壞台海穩定。

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隨後，上百藝人轉發央視貼文，而長期在大陸發展的女星侯佩岑，也轉了文章，並寫「台灣唯一稱謂就是中國台灣省」，成為首位發文的台灣藝人。

除了侯佩岑，其他藝人像是陳小春、楊冪、還有與台灣男星吳奇隆結婚10年、有着「台灣媳婦」稱號的劉詩詩，也同樣轉發貼文，表示「堅持一個中國原則！#台灣唯一稱謂就是中國台灣省#。」