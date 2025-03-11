台藝人集體表態支持「中國台灣省」恐遭罰　男星靳東：這很可笑

自去年5月之後，近期兩會再有台灣藝人集體在微博轉發支持「中國台灣省」的說法，引發台灣陸委會譴責。對此，參加兩會政協閉幕會議的內地男星靳東回應，「文化怎能制裁？很可笑！」



3月7日，外交部長王毅在全國兩會記者會上表示，台灣地區在聯合國唯一的稱謂是「中台灣省」，台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕無可能。

當日，內地官媒「央視新聞」發布微博海報，以中國二字、五星和台灣島作為設計主體，配合「台灣必歸」的配文，引發內地網絡轉發熱議。隨後，台灣藝人侯佩岑、歐陽娜娜、趙又廷、陳喬恩、陳妍希等皆帶著「中國台灣省」的話題轉發。

台灣陸委會8日晚間表示，將視相關藝人的行為是否涉及和中共黨政軍合作，「部份藝人甘願成為中共對台統戰，消滅自己國家的棋子，在此给予最嚴厲的譴責！」而有違反《兩岸條例》的情況，將依照條例相關規範進行查處。

3月10日，全國政協十四屆三次會議閉幕會場上，有台灣記者詢問曾出演過習仲勛的內地男演員靳東稱，台灣藝人支持「中國台灣省」將遭陸委會譴責、懲罰，可能會不利於兩岸交流，對此有何看法？靳東回應說，「文化怎麼能夠被裁罰呢？這不是很可笑嗎？」。

在這次兩會上，靳東還回答了記者關於《哪吒2》未能在台灣上映的問題，他表示，這豈止是不利於兩岸文化交流，而是台灣當局的問題。他希望能有機會去台灣交流演出，也希望台灣戲劇界的同行，能有機會多來北京、內地。

靳東回應台灣藝人支持「中國台灣省」。

其實這次已非台灣藝人首次集體表態。去年5月賴清德當選時，就有不少台灣藝人轉發央視新聞「台灣從來不是一個國家」，及《人民日報》「國土不能分，民族不能散」等帖文，台陸委會當時批評大陸，但未指責轉發的台灣藝人。

去年10月解放軍對台發動「聯合利劍2024B」圍台軍演，台灣藝人再度轉發央視帖文，陸委會開始批評藝人「傷害台灣民眾感情的行為不可取」。如今陸委會揚言對相關藝人加碼依法查辦，有台媒稱「讓人驚覺『思想叛亂罪』恐將滿血復活」。