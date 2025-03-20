美法案倡「台灣代表處正名」　FAPA：通過機會大幅提升

美國聯邦參議員提出法案要求將「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」。法案推手台灣人公共事務會（FAPA）近日將發起請願行動，全力推動法案於應屆國會通過，並由美國總統特朗普（Donald Trump）簽署生效。FAPA會長林素梅向台媒表示，法案屬跨黨派性質，且曾經力挺「台灣代表處正名」的魯比歐（Marco Rubio）如今已出任國務卿，無論是在行政部門或立法機關，對法案的支持力度更強，通過的機會大幅提升。



本月12日，美國跨黨派參議員攜手提出法案，要求行政部門將「駐美國台北經濟文化代表處」改為「台灣代表處」。提案者之一、共和黨議員匡希恆（John Curtis）指出，這體現駐美代表處代表台灣民眾，而非「台北市的經濟利益」。

17日，FAPA透過新聞稿稱，將發起請願行動，全力推動這項法案於第119屆美國國會順利完成立法，並由美國總統簽署生效。去年，FAPA也推動向國會請願，全美一共寄出約3600封信，呼籲各地議員支持。在聲明中，林素梅表示，在北京對台軍事威脅與外交打壓日益嚴峻之際，將台灣的駐美辦事處正名，不僅能強化美國對台灣的實質承認與尊重，更彰顯台灣在國際社會中的獨立存在與地位；一旦法案順利通過，將有助激勵其他民主盟友跟進，讓台灣駐外機構正名，台灣國際地位從而進一步提升。

早在20多年前，FAPA就曾推動多位美國聯邦眾議員分別致函時任台灣總統陳水扁，表達支持將「台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」。後來，在FAPA與多位友台議員的合作及推動下，「台灣代表處正名」的倡議被納入多項法案中。值得一提的是，2022年至2023年間，仍為參議員的魯比歐及當時為眾議員的匡希恆兩度提出「台灣代表處法案」，推動台灣駐美辦事處正名。

據中央社報道，上屆拜登政府曾考慮將台灣駐美機構更名，但由於反對派認為更名只具象徵性，實質意義不大，反而可能引發負面效應，傷及台灣自身，因此「卡在最後一步」，未付諸實行。