網紅Andy百萬訂閱頻道被前度媽奪走　億元公司帳目未清　竟反被告

近日，網紅「眾量級CROWD」的Andy老師公開控訴前度家寧和她的媽媽，將自己辛苦經營10年的頻道被搶走，並且多年來僅領每月5.5萬（約1.3萬港元）的固定薪資，連基本的孝親費也無法負擔，在兩人分手後要不回頻道的收益，只能跟朋友借電腦剪片，台灣網民更助力Andy的個人頻道，讓他成為全台灣最快突破百萬訂閱的youtuber。



值得關注的是，Andy日前發出影片中，指2018年8月開始至2024年10月為止，群海公司營業額與YouTube盈利加起來預估超過1億元（新台幣，下同），但家寧的媽媽至今不願意公布公司的帳本，但直到今日（3月20日）都未公開，Andy更無奈發現自己已經被家寧母親控告違法個資法和妨害名譽。



Andy與家寧感情破裂。（IG）

Andy與家寧感情破裂。（FB）

百萬網紅Andy老師與前女友張家寧間風波持續延燒，張家寧母親近日終於動作了，Andy老師委任律師林哲健今天中午在個人臉書PO出林口分局通知書，指出Andy老師遭張家寧母親提告個資法及妨害名譽。

Andy在Facebook限動上貼出1張林口分局通知書，並貼文表示：「帳冊還沒來，這張通知書先來了。」

從通知書上可見，Andy老師（王崇睿）被提告個資法及妨害名譽。據了解，張家寧母親針對Andy老師日前PO出《10年了！227萬訂閱眾量級CROWD「原來不是我的？！」》影片提出的指控，認為與事實不符，因而提告妨害名譽。

另外違反個資法部分疑因網友肉搜家寧與其家人的個資、住處、公司名稱等，張家寧母親將一切算到Andy老師身上，因此提告違反個資法。

Andy在Facebook限動上貼出1張林口分局通知書。（FB）

據此前報道，根據Andy公開的時間軸，「眾量級CROWD」由台灣情侶Andy老師（本名王崇睿）和家寧（本名張家寧）共同經營，2016年9月18日成立，隨著情侶互整的影片爆紅，訂閱量等開始上升。

2018年8月，張媽媽借用Andy的名義成立「群海娛樂股份有限公司」，可公司成立經營以來，Andy一直只領到固定月薪以及微薄獎金，2019年前7個月為每月3萬元（新台幣．下同，約7000港元）薪水、2019年7月之後則是每月5.5萬（約1.3萬港元）的薪水。後來，Andy開始察覺不對勁，要求看公司帳目時，但張媽媽總是用各種理由推託。

Andy與家寧感情破裂。（IG）

Andy與家寧感情破裂。（FB）

Andy與家寧感情破裂。（IG）

Andy與家寧感情破裂。（IG）

2024年10月，在跟家寧官宣分手後，Andy更完全無法登入眾量級所有頻道、社交平台帳號，還被要求移除董事職位，逼迫簽股權轉讓書以及保密條款，甚至Andy寄給對方存證信函時，遭回覆「Andy只是借名登記、隔五日必須將股權轉移、要求結清雙方帳務被說是恐嚇」等。Andy進一步指出，分手後他被斷了金援，被迫搬回租金6000元（約1400港元）的小套房，連剪影片需要的電腦都拿不回來，只剩一台舊相機。

在影片中，Andy火力全開，控訴家寧家人對自己的惡行。（影片截圖）

在影片中，Andy火力全開，控訴家寧家人對自己的惡行。（影片截圖）