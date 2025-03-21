台行政院證實聘前自衛隊幕僚長任顧問　日媒：恐釀北京反彈

日本媒體報道，台灣行政院已聘請前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂擔任政務顧問，任期為一年。台灣行政院亦於今（21）日證實此事，並表示相關任期以顧問收到的聘書為準。



根據《朝日新聞》報道，岩崎茂已於今年3月起出任台灣行政院政務顧問，並與台灣行政院長卓榮泰會面。台灣行政院說明，政務顧問為非全職、無給職，過去也曾有日本人擔任此職務，例如餐飲業經營者野崎孝男，但岩崎茂是首位具日本自衛隊背景、曾任高階軍職的顧問。

朝日新聞報道，前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂出任台灣行政院政務顧問。（維基百科）

台媒《自由時報》報道，台灣行政院人士對外證實已聘岩崎茂為政務顧問，並強調「只要是有益於台灣發展的政務建議，政院都樂於去傾聽與推動」。由於行政院不會對外公布無給職顧問名單，任期也以個別顧問收到的聘書內容為主。

岩崎茂曾長年在自衛隊服役，歷任航空幕僚長與統合幕僚長，2012年1月至2014年10月擔任統合幕僚長，是日本自衛隊的最高指揮官。退役後，他曾任防衛大臣政策參與，並於2023年獲頒瑞寶大綬章，在日本軍界、政界與經濟界擁有廣泛人脈與影響力。

《朝日新聞》指出，岩崎茂的任命被視為台灣希望強化與日本在安全保障領域合作的表現，但這項任命可能會引發北京方面的不滿。