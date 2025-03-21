台灣陸委會接炸彈電郵要求反對法輪功　IP來自印度疑涉多宗恐嚇

台灣大陸委員會位於台北市中正區中央聯合辦公大樓，3月20日中午接獲一封恐嚇電郵，聲稱因不滿法輪功與「神韻藝術團」在台灣演出，揚言於該大樓多層樓放置炸藥，並要求陸委會公開聲明反對法輪功，否則將引爆炸藥。該事件引發高度關注，台北市警方接報後隨即展開調查，但在現場未發現爆裂物或可疑物品。



綜合台媒報道，台北市中正一分局仁愛路派出所於3月20日晚上10時許接獲報案，陸委會人員指出當天下午收到該封恐嚇電子郵件後，於於第一時間完成報案程序。警方立即著手調查，包括追查電子郵件的來源IP位置。

台北市警局指出，目前已查出該封恐嚇郵件的IP位址來自印度，但不排除是透過跳板方式發送，導致實際地點有所轉換。此外，該封恐嚇電郵的寄件信箱與日前恐嚇台灣數位發展部的信件為同一地址，顯示兩起事件可能由同一人所為，警方也正清查是否涉及其他單位。

陸委會隨後於3月21日發布新聞稿指出，該電子郵件要求陸委會發表反對法輪功及神韻藝術團之聲明，否則將引爆放置於大樓的炸藥。陸委會表示，絕不接受也不會容忍有心人士採取非理性甚至違法手段，威脅社會治安與國家安全，對於此種違法行為，政府也一定會依法處理。

目前中央聯合辦公大樓由警政署保六總隊負責安全維護，警方表示，將持續追查此案，釐清恐嚇來源與動機，並加強相關單位的安全防護措施。