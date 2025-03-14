《反分裂國家法》20年｜台學者指反台獨急迫性增加　陸委會回應

《反分裂國家法》實施20周年座談會今（14）日上午在北京人民大會堂舉行，中國全國人大常委會委員長趙樂際、副委員長李鴻忠、中共中央外事辦主任王毅、中共中央統戰部長石泰峰、公安部長王小洪、中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立、國台辦主任宋濤等黨政高層出席。



台灣學者分析認為，官方意在淡化解放軍的角色，並凸顯出台獨、反分裂等屬於「內政」議題。另外，「反對台獨的急迫性增加」，而「反獨國際化」應該是當前的政策重點。



台灣陸委會主委邱垂正則稱，北京的這些作為只會造成兩岸人民對立，激化彼此的敵意，對兩岸正常交流更是極大的妨礙。



《反分裂國家法》第八條明訂：「和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整」。（VCG）

在《反分裂國家法》實施20周年座談會，宋濤致詞指出，20年前第10屆全國人大三次會議通過《反分裂國家法》，該法「捍衛國家主權與領土完整，震懾和遏制台獨分裂，推動祖國統一進程」，對維護台海和平穩定及中華民族利益具有深遠影響。宋濤強調，無論台海形勢如何變化，一個中國原則不能肆意挑戰。

宋濤表示，中共十八大以來，習近平總書記「領航掌舵」，對台政策方向明確，大陸牢牢掌握兩岸關係的主導權，並強化執行《反分裂國家法》，深化兩岸交流合作。宋濤強調，台灣是中國的一部分，「儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國的主權和領土從未分割，也絕不能分割。大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，也絕不會改變」。

國台辦主任宋濤。（資料照片）

談及對「台獨」的應對，宋濤指出，《反分裂國家法》「清晰劃出以非和平方式制止台獨分裂勢力分裂國家的法律紅線」，強調「台獨分裂與台海和平水火不容，是祖國統一的最大障礙」。他批評民進黨「倚外謀獨」，嚴重破壞台海和平穩定，並提及大陸已出台懲治「台獨」的司法文件與清單，警告「台獨分子將受到歷史和正義的清算」。

台灣陸委會主委邱垂正受訪表示，該法沒有約束力，「這些法律對台灣人民沒有任何的拘束力，也不會改變中華民國作為主權國家的事實。」

3月14日，《反分裂國家法》實施20周年座談會在北京舉行，全國人大委員長趙樂際（中）、中共中央外事辦主任王毅（右）、中共中央統戰部長石泰峰（左）出席。（中時新聞網）

台媒《聯合報》採訪曾任陸委會副主委的台灣文化大學教授趙建民，他指出大陸反分裂國家法制定20周年，已經從法律宣誓進入法律的執行層面。尤其該法是大陸的「基本法律」，由大陸全國人大通過，而非人大常委會通過。

政治大學國關中心主任王信賢則指出，這次座談會規格並沒有較上次提高，雖有公安系統官員加入，但沒有中共軍委副主席出現。他認為，官方意在淡化軍方的角色，並凸顯出台獨、反分裂等屬於「內政」議題，這也與懲獨22條有關，後者真正執法的是公安系統。

3月13 日，台總統府國安高層會議會後記者會，賴清德發表敞廳談話。（台灣總統府）

趙建民表示，今年展現的特殊性，首先在於「反對台獨的急迫性增加」，尤其國台辦回應賴清德最新提出的17條的說法，幾乎比照當年對李登輝（兩國論）的回應，之所以急迫，是由於賴清德提出「境外敵對勢力」，形同兩岸關係回到解嚴以前。

趙建民認為，賴清德看起來也是非常急迫才會制定17條，但感覺對兩岸安全的認知出現重大的偏差。

他提到，賴清德把把宗教、學術交流定位為統戰，再把滲透、分化、法律戰連在一起，「這個國安政策不就完蛋了嗎？」，他強調當前兩岸敵對性那麼高，應是想辦法排除「非和平手段」的發生，而非像現在這樣「提油救火」。

針對賴清德最新提出17條，國台辦發言人陳斌華則回應稱，要正告賴清德當局，玩火者必自焚。凡是數典忘祖的人，從來沒有好下場；凡是背叛祖國的人，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判；凡是搞「台獨」分裂的人，結果只能是粉身碎骨；凡是倒行逆施，冒天下之大不韙的行徑，都將自取滅亡。