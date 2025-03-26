黃子佼藏2259部未成年人色情片開庭僅部分認罪　深深鞠躬5秒道歉

台知名主持人黃子佼因收藏2259部未成年青少年性像影片，遭台北地方法院依照違反《兒童及少年性剝削防制條例》一審判處有期徒刑8月。案經上訴，高等法院二審26日首度開庭，黃子佼維持一貫開庭模式，均不發言，快步進出法院。



據了解，他這次開庭僅部分認罪，並請求改判得易科罰金之刑。另外被害人方面也要求黃子佼道歉，並拿出2千萬元（新台幣，下同）成立相關的基金會，遏止未成年性影像傳播，但黃子佼不願答應。



黃子佼近日上庭的照片（CFP）

曾獲金鐘獎最佳綜藝節目主持人獎的黃子佼，2023年6月間他也捲入演藝圈Metoo風波，爆發性騷擾少女的醜聞，黃子佼的正面人設與演藝事業瞬間全毀。檢方之後搜索黃子佼的住處，更在他電腦硬碟內查扣大量從非法情色網站「創意私房論壇」購買下載的少女性影像，年紀最輕的「女主角」僅是小學生，黃子佼更是論壇高級會員。

一審法院審理時，黃子佼改口否認犯案，辯稱「下載了還沒看」、「下載就擺著」，且堅稱「影片不是我拍的」。但一審法院仍認定他無故持有未成年性影像，數量高達2259部，因此判處有期徒刑8月。案件上訴二審。

台媒報道，二審高等法院26日首度開庭審理，黃子佼維持一審開庭模式，穿著一樣的藍色上衣、白色鴨舌帽「戰袍」出庭，也不願停留多回應，快步上樓。庭訊採不公開審理，約50分鐘左右結束。黃子佼離開時，媒體推擠拍攝，他在上車前，深深鞠躬5秒鐘，而後倒退上車離開。

庭訊中，被害人要求黃子佼道歉，但他也不願意；此外，被害人要求他提出2千萬元，成立相關的基金會，以遏止此類案件發生，但黃子佼也不願意。