黃子佼被判刑！孟耿如沉寂8個月IG復出　一周連發2畫作洩心境

老公黃子佼去年爆性醜聞，違法遭起訴，孟耿如關閉Facebook，IG也沉寂多時未更新。



而本月3日黃子佼一審判結果出爐，判有期徒刑8個月，孟耿如也於本月重啟社群，近一周連PO兩幅畫作，不過仍未留下隻字片語。

孟耿如12日分享新畫作。（IG@summer1991720）

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孟耿如12日分享藍綠色調，「狀似小人兒的花朵墜落在波濤洶湧之上」的畫作，有人當時看了直呼「很哀傷的氣氛」，有網友鼓勵她「汪洋中的妳 辛苦了」、「希望妳跟孩子都好」，並盼她能持續創作。而她時隔一周後日再分享新作品，又呈現另一種色調。

孟耿如20日分享新畫作。（IG@summer1991720）

孟耿如20日分享同樣以花兒為主題的新畫作，色調不再藍綠，而是以紅粉為基調，有網友留言感覺像暖爐，「柔和的氛圍」、「希望」，網友表示很兩念她和她的女兒「玉米」，但也有網友不以為然，直言：「如果老公不是黃子佼，這種畫有人會買？」，不過多數網友仍是鼓勵送暖。

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