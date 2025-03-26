台黑道竹聯幫高調投票選幫主　台警政署長：膽敢宣布立刻逮捕

台灣知名黑道竹聯幫前幫主「么么」黃少岑離世後，幫主誰屬一直是外界關注焦點；根據最新消息，3月25日晚間原本擬在立法院康園餐廳舉行幫主投票，預計由竹聯幫、中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂宣布新任幫主。



面對如此高調的行為，台灣警政署署長張榮興受訪時稱，竹聯幫是最高法院認定的犯罪組織，「不管是誰宣布，警方一定會以優勢警力強力執法，這是挑戰公權力，現場膽敢宣布幫主是誰，會立即執行逮捕動作。」



台灣知名黑道竹聯幫前幫主「么么」黃少岑告別式。（翻攝聯合報）

中華統一促進黨總裁張安樂25日在立法院康園餐廳設宴，邀集竹聯幫堂口聚會，選出新幫主。行政院長卓榮泰得知後，不允許立院餐廳淪為幫派聚會場所，要求內政部做好處置；最後餐廳暫停營業，餐敘也取消。

張榮興表示，對於竹聯幫幫主人選，這部分仍在揣測當中，不管對象是誰，只要有宣布幫主對象的事實，都會根據組織犯罪條例、刑法採取強勢作為，未來對黑幫零容忍，已通令各警察機關針對黑幫強力執法，直到消滅為止。

「白狼」張安樂除擁台灣黑幫背景外，他同時亦為具「統派」色彩的中華統一促進黨總裁。（視覺中國/資料圖片）

統促黨總裁、「白狼」張安樂。（中國時報）

張榮興指出，警方取締黑道幫派沒有任何差別，只要是組織犯罪的黑道幫派，警方一定勢不兩立，一定會強力執法、持續加以掃蕩。

據了解，竹聯幫起源於台灣，是1957年成立的國際性幫派組織，主要活動區域為台灣北部與中國大陸地區，在兩岸三地及東北亞、東南亞甚至歐美地區都有關係勢力，正式的核心成員約20,000人。竹聯幫涉足的非法活動包括走私賣淫、人口販賣、賣豬肉攤等。

1984年，竹聯幫的陳啟禮等人因江南案而引發國際社會注目，也導致美台之間的政治角力，迫使台灣政府出手整治黑道，成為台灣黑道發展的重要轉捩點。