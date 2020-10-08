「館長」遭槍擊案迎重大突破　竹聯幫幹部涉嫌當「中間人」被逮

台灣知名網紅「館長」陳之漢8月28日凌晨在台北自家的成吉思汗健身中心林口旗艦店前遭到槍擊，案件周四（8日）迎來重大突破。 新北市警方調查發現，在館長被槍傷前，竹聯幫和堂寶和會幹部施俊吉涉曾到案發現場勘查地形，同時警方成功破解槍手劉丞浩的手機，顯示他犯案前曾密集聯絡施俊吉。 最終，警方確定施俊吉涉案，將他逮捕帶回偵訊。專案小組研判，施俊吉只是館長槍擊案的中間人。

據警方介紹，施俊吉曾捲入喧騰一時的立法院華山大樓槍擊案，主要負責事前勘查地形，而館長被槍擊前，施俊吉曾現身林口健身房附近觀察。據悉，施俊吉或已知悉幕後主嫌的身份與動機，檢警近日緊急召開專案會議決定發動偵查，周三（7日）將施男帶回偵訊至深夜。台媒報道指，警方正在清查其他疑犯，將陸續通知到案。

↓↓↓陳之漢遭槍擊當晚情況↓↓↓

另一方面，專案小組找到台灣資安界人士協助，在短短不到一周時間順利解開槍手劉丞浩的手機，結果發現他為免遭警方鎖定，所有的對外聯絡方式摒棄以撥打電話聯絡，也不用微信、Facebook Messenger、LINE等Apps，但就曾使用iPhone獨有的「FaceTime」，以4G網絡訊號聯絡綽號為「小J」的竹聯幫成員，繼而鎖定施俊吉。

專案小組又透露，警方清查劉丞浩昔日交往對象時，發現施俊吉年輕時就住在劉丞浩位於內湖區的住家附近，二人平時經常混在一起，堪稱江湖上的老朋友。警方已增派警力持續監控，冀循線從施俊吉身上找到真兇，亦不排除是真兇重金委託施俊吉聘僱槍手作案。

劉丞浩作案後不久便帶槍投案。（聯合報）

此外，雖然劉丞浩當晚開槍10分鐘後便帶槍投案，警方亦原本研判其行兇動機與先前性騷擾館長有關，但因劉男無業，卻請來曾任法官、檢察官等要職的郭力菁律師，並持罕見槍枝犯案等，因而持續追查。據了解，郭力菁所屬的伯衡法律事務所長翁偉倫經常接觸與黑社會有關的刑案，不過劉被移送後，郭不滿被案件「搞臭名聲」，遂放棄擔任辯護人並由資歷較淺的同行接手。

劉丞浩一度請來郭力菁（右）擔任辯護人。（聯合報）

至於館長日前在直播時指出，他聽律師說劉丞浩在製作筆錄時，曾言道「反正關十幾年就出來，到時也才30多歲、還算年輕」，認為這段話讓他頗為感觸，更聲言：「我希望你判越短越好，不要問我為什麼，我就一定會還你。」

（綜合報道）