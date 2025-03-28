美參院通過《台灣保證實施法案》　擬每五年檢視對台交往準則

美國參議院外交委員會於3月28日通過《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），要求國務院每五年檢視並更新與台灣交往準則，並在90天內向國會說明解除哪些對台交往的自我限制，以強化美方對台政策的戰略靈活度。



台媒《自由時報》報道，該法案由共和黨籍參議員柯寧（John Cornyn）與民主黨籍參議員昆斯（Chris Coons）共同提出，旨在修訂2020年通過的《台灣保證法》，推動美台關係的制度化與去政治化，減少行政部門對台政策中長期以來的模糊與自限。

法案內容指出，美國國務卿將獲授權每五年全面檢視對台行政指引，包括《與台關係方針》（Guidelines on Relations with Taiwan）與相關備忘錄，更新後內容將分發至各行政部門實施；國務院並須在完成檢視後90天內，向參眾兩院外交委員會提交報告，列明解除或修改了哪些自我限制。

報道回顧，眾議院版本早於2023年即已高票通過，授權國務院每兩年提交報告。此次參議院版本則進一步明確週期與執行機制，反映兩院在強化對台關係方面的共識。

報道指出，自特朗普政府第一任末期起，美方逐步解除多項對台接觸限制，時任美國衛生部長艾薩（Alex Azar）於2020年訪台，成為美台斷交後首位訪台的現任美國內閣官員。拜登政府上任後對相關準則有所調整，近年訪台美方官員以美國在台協會（AIT）主席為主。

目前，由一向支持台灣的魯比奧（Marco Rubio）接任國務卿，外界關注未來美國對台政策是否將進一步鬆綁。昆斯表示，美國對台承諾應隨印太現實發展而演進；柯寧則指出，中國對區域穩定的威脅日益加劇，美國的外交準則必須能因應這種變化，這項法案將有助於在關鍵時刻，恢復國務院強有力的台灣戰略。

法案接下來將送交參、眾兩院全體會議表決，並需由總統簽署後才能正式成為法律。眾議院方面已有跨黨派議員於2月底提出對應版本，但具體投票時間尚未公布。

此外，民主黨眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）與共和黨參議員匡希恆（John Curtis）本週亦預告，將提出《台灣盟友基金法案》（Taiwan Allies Fund Act），協助因與台建交而遭受中國打壓的友邦，進一步擴大台灣的國際空間。