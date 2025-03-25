美眾議員擬推《台灣盟友基金法案》　助台固邦交對抗北京影響力

美國聯邦眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）3月24日預告，計劃於短期內再次提出跨黨派的《台灣盟友基金法案》（Taiwan Allies Fund Act），以協助與台灣建交或關係密切的國家對抗來自中國大陸的政治與經濟脅迫，並反駁北京「台灣無法在國際社會中發揮作用」的說法。



台媒《中央社》25日報道，民主黨籍的克利什納穆希當天在華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）舉行的線上研討會「北京如何誘使台灣外交夥伴轉向」中表示，他將重提《台灣盟友基金法案》，透過發展援助支持因與台灣建立關係而易受中國壓力的國家。

2024年2月22日，蔡英文（右）在台北會見美國眾議院美中戰略競爭特別委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher，中）和克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi，左）。（台灣總統府）

克利什納穆希表示，北京的策略是收買台灣的夥伴，這是微妙但蓄意且危險的行為，意在破壞全球民主及發展。他以瑙魯為例指出，儘管台灣提供大量財務支持，該國仍在台灣總統大選後宣布與北京建交，「這顯示北京意圖懲罰台灣的民主選擇，這種情況不能持續發生。」克利什納穆希指出，北京樂見台灣邦交國的數量降至零。

2024年台灣總統大選剛落幕後，瑙魯以聯合國2758號決議及「一中原則」為由，與台灣斷交、轉向中國。

克利什納穆希強調，美國必須全力保護台灣的國際正當地位，「台灣不僅是全球重要的夥伴，還在公共衛生、科技和經濟發展方面做出重要貢獻。美國也必須盡一切努力，為台灣爭取加入國際論壇，合作展開反映美台共同價值的發展計畫」。

2024年3月24日，瑙魯總統阿迪昂（David Adeang，中）抵達中國，展開為期6天的國事訪問行程（影片截圖）

克利什納穆希表示，美國國會在實現這些目標的過程中需扮演「重要且必要的角色」，因此他將提出法案，授權行政部門向與台灣有正式關係，或雖無邦交但與台關係密切的國家，提供關鍵發展援助。他並強調，該法案不僅是為了維護台灣的國際空間，也是為了「促進一個全球環境，讓各國在不受脅迫的情況下作出主權決定」。

雖然克利什納穆希未在會中詳述法案細節，但報道指出，上屆國會未能通過的同名法案內容包括美國政府提撥一筆3年期總額1.2億美元的基金，協助那些因與台灣建立關係而受到中國報復、但「缺乏經濟或政治能力有效因應」的國家。根據法案設計，符合資格的國家每年最多可獲得500萬美元援助，該基金也將成為「對抗中國影響力基金」的一部分。

報道介紹，克利什納穆希出生於印度，3歲時隨家人移民美國，2016年當選國會議員，現為美中戰略競爭特別委員會（House Select Committee on China）的首席議員，成為史上首位領導國會委員會的南亞裔美國人。