美眾議員提案　推動所有官方交流用「台灣」稱呼而非「中華台北」

一群美國聯邦眾議院的共和黨議員近日提出一項法案，旨在取消在官方溝通及文件中使用「中華台北」的稱呼，改為「台灣」，以對抗中國對台灣的領土主張。



根據《國會山莊報》報道，佛羅里達州的共和黨聯邦眾議員唐納德（Byron Donalds）草擬了名為「美國支持台灣法案」（America Supports Taiwan Act），並希望透過此法案推動美國在所有官方交流中使用「台灣」這一名稱。

該法案的共同提案人包括同黨的柯林斯（Mike Collins）、摩爾（Barry Moore）及蒂法尼（Tom Tiffany）。儘管美國的官方立場並不承認台灣獨立，這項法案仍被視為有助於台灣在國際上地位的正常化。

報道指出，「中華台北」這一稱呼在美國政府的某些聯繫中曾使用，但實際上美方極少使用此名稱。由於北京的要求，台灣駐美代表處的正式名稱為「駐美國台北經濟文化代表處」。不過，該法案並未涉及代表處的名稱問題。

唐納德表示，推動此法案的目的是為了促進美國對台灣的支持，以抵抗中國對其主權的威脅。法案文本中譴責美國政府使用「中華台北」名稱，並強調應支持使用「台灣」，以避免「中華台北」所帶來的負面含義。

他在聲明中指出：「即便中國聲稱擁有台灣的主權，台灣仍是美國的重要戰略夥伴。我們必須誠實面對美國人民和世界，直言不諱。」他補充道，「中華台北的名稱只是北京外交脅迫策略的工具。」

根據法案內容，美國各機構將被要求在14天內更新網站及規範，以反映「台灣」的名稱。然而，法案中也設有例外條款，允許在某些情況下仍可使用「中華台北」，例如在台灣以該名稱參加的國際組織中，以及在解釋中國對台灣的控制企圖時。