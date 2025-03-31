緬甸湯加接連強震　台灣多地驚現｢地震雲｣惹恐慌　官方曾這樣解釋

緬甸、太平洋島國湯加接連發生強烈地震，近日台灣多地網民拍到「地震雲」，讓不少人擔心又會有大地震。不過台灣的中央氣象署曾指出，目前並沒有科學證據或理論能夠直接證明「地震雲」和地震發生的關聯性，不必太過驚慌。



3月29日下午台南出現「地震雲」。（「地震氣震」@FB）

台南仁德高速公路拍到奇異的雲朵。（「地震氣震」@FB）

有網友在陽明交通大學拍到「地震雲」。（「地震氣震」@FB）

台灣各地出現「地震雲」。（「地震氣震」@FB）

台媒中天新聞網等報道，FB上不少網友陸續分享在台南、新北、屏東等多地拍到的「地震雲」，眾人紛紛留言：「天佑台灣」、「很像地震雲」、「提醒自己，我們應該都很習慣地震，提高警覺就是。大家加油。記得準備地震包」、「當時921大地震的雲層，好像也差不多是這樣而且呈現很規律，看到這種雲層好害怕」。

官方：沒有科學證據證明「地震雲」和地震發生的關聯性

台灣的中央氣象署曾解釋，目前並沒有科學證據或理論能夠直接證明「地震雲」和地震發生的關聯性。氣象署指出，科學家曾透過氣象學、電磁學、地球物理學和遙測學等提出各種假說，或是搜集地震觀測、衛星雲圖的數據，想找出地震與雲朵的關係，然而目前為止並沒有非常有力的結論，呼籲民眾看到相關照片、文章先別慌張，也不要隨意相信和轉發。

至於地震是否有先兆？中央氣象署曾指出，真正的前兆會發生在地震發生前短時間內，屬於地球內部的微小變化，可能包括各種地球物理或地球化學的變化，例如地震活動數量變化、地殼的微小變形以及地球磁場的異常變化等。