緬甸地震｜湖南玉石商連開十小時撤離　路遇持槍收費：太想回國了

3月28日，緬甸發生7.9級強烈地震，第二大城市曼德勒成為重災區之一。據《瀟湘晨報》報道，地震發生後，不少當地華人陸續從曼德勒撤離至仰光等地。兩位成功撤離的中國商人表示，連開十多個小時的車逃離，期間還遇到持槍收費，「我一定要回國，我太想回國了。」



來自湖南婁底的羅先生受訪時情緒激動，多次哽咽。他表示：「現在撤到仰光了，家人都在湖南老家，我要馬上回家，回去和老婆孩子多待一段時間。」羅先生在地震發生時正身處曼德勒採購原石，地震導致他熟識的兩位年輕女子不幸喪生，「她們住的酒店離我住的酒店只相隔三公里」。

羅先生撤離時，路邊樓棟坍塌嚴重。

連續開十多個小時撤離 路上遭遇持武器的人攔路收錢

他回憶，29日下午4時左右出發，30日早上7時許抵達仰光。由於當地環境複雜且震後不穩，車隊一行四車、全為成年人，未曾在途中停車或購物，全程靠事先準備的食物堅持十多小時。他表示：「從曼德勒到仰光的高速路已經斷了，只能走小路。沿線近來頻傳搶劫、綁架，怕出事只能連軸轉。」

撤離途中，羅先生亦曾遭持武器人員設關卡索要過路費，幸得同行熟人動用關係化險為夷。他說：「過了內比都的路程基本上比較安全，最多就是給點錢，但從曼德勒到內比都這段比較混亂。」

羅先生撤離的路上，路面唷大量裂縫。

羅先生坦言，沿途橋樑受地震影響出現斷裂，他們甚至曾在一座橋斷邊僅能走逆向道通行。「我一定要回國，我太想回國了。」他說，儘管在撤離過程中輕傷在身，但能死裡逃生，已是萬幸。

「一定要和同胞們講，去仰光的路上盡量組團，多幾輛車一起走，人多抱團更安全。身上不要帶貴重物品……但身上一定要帶現金，遇到關卡盤查，該給錢的地方就給，盡量在出發前找好關係。」羅先生臨尾一再叮囑。

河南商人：曼德勒至仰光路段難以通行

另一位撤離者胡先生來自河南，也從事珠寶行業，因腿傷行動不便，地震翌日在曼德勒附近朋友家中暫避。30日，他正與司機同行前往仰光，受訪時距目的地尚餘約200公里。相比前日，胡先生認為撤離條件略有改善，「我們一行兩人，找了司機，路線還算好走，沒有遇到特殊情況，也沒有盤查和交火。」

胡先生撤離時車內狀況。

胡先生稱，曼德勒至仰光的高速路已無法通行，司機只得選擇較偏僻小路繞行，沿路亦出現塌方、斷路等情況，尤其橋樑地段需小心慢行。他表示：「沿途有些老建築受損，但白天時看到部分地區開始恢復，有物資可購。」

胡先生下一步計劃經泰國或吉隆坡轉機返國。他亦提到，有部分國人選擇前往眉苗、丁茵等地暫避，「這幾個地方比較安全，中國人多，生活習慣相似。」

湖南籍玉石商人較多 華人組群自救

據報道，華人自救群中不少人呼籲，沒有重大事務或救援能力的國人應盡快撤離重災區，以免資源短缺影響救援。有群組成員提醒，「帶齊證件，返程時盡可能聯繫會緬甸語的人陪同，路程較遠，務必多攜帶水和食品。」

德宏州湖南商會常務副會長劉騰飛接受記者訪問時稱，目前在曼德勒的華人有兩個主要撤離方向：仰光與周邊地區如眉苗。由於曼德勒玉石業發達，不少中國人從事珠寶貿易及直播帶貨，多為湖南人。

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劉騰飛指出，部分華人因家庭與產業仍需停留當地，第一批撤離者已於28日地震當天自駕至仰光，之後更多人包車或乘大巴離開，「30號當天來了很多大巴，一輛能載70人。」他亦指，眉苗等地已有數百名華人暫避。

他提醒，由於當地天氣炎熱，恐爆發傳染病，雖然30日各方達成臨時停火協議，仍建議儘快回國。「如果買不到機票，可先撤到仰光，在曼德勒的可到雲南會館暫避。」對於多支中國救援隊已陸續挺進曼德勒，劉騰飛表示，「從瑞麗陸路進入較複雜，建議救援隊先飛到仰光，再進曼德勒。希望大家都能安全回國。」