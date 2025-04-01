台軍證實：山東號航艦編隊進入台灣應變區　監控影像曝光

解放軍東部戰區今（1）日上午宣布在台灣周邊展開聯合軍事演訓。台灣軍方指出，自3月29日起即陸續掌握解放軍山東號航艦編隊等機艦動態，該編隊亦於3月31日進入台灣應變區。台灣軍方已啟動應變機制，採取適切應對措施。



台媒《中央社》報道，台防部今日上午表示，台軍運用聯合情監偵手段，檢派任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控、掌握山東艦動向，並公布台灣海軍蘇澳艦於3月31日監控解放軍山東艦與銀川艦的畫面。

台灣海軍銘傳艦3月31日拍攝蘇澳艦監控解放軍航空母艦山東艦與052D型導彈驅逐艦銀川艦畫面。（台防部）

台防部抨擊，北京持續在台灣周邊及印太地區「窮兵黷武」增加軍事活動，不斷升高印太、乃至全球的軍事威脅，「公然挑戰國際秩序、破壞區域穩定現狀，已成為國際社會最大的麻煩製造者」。

面對解放軍日益增強的軍事壓力，台防部表示，全體官兵嚴陣以待，台軍作為守護屏障，將秉持「不升高衝突、不引發爭端」的原則，妥慎應對各項灰色地帶襲擾，並強調「有能力、有決心、有信心捍衛國家主權和人民安全」。

根據《新華社》報道，解放軍東部戰區發言人施毅當日表示，自4月1日起，東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台島周邊展開聯合演訓，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，旨在檢驗聯合作戰實戰能力。