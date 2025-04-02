台政壇爆共諜案藍委質疑民進黨中樞被滲透　總統府：不分黨派嚴辦

台灣前立法院長游錫堃辦公室盛姓助理涉收中國大陸數百萬元新台幣後洩漏機密，游錫堃周三（2日）表示，盛男於2022年4月中旬到職，因發現其行為有點異常，2023年1月就未再續聘。他對於本案沒有特別意見，只盼勿枉勿縱。另一方面，國民黨立委羅智強質疑總統府諮議涉入共諜案，總統府發言人郭雅慧回應指，總統府態度始終一致，就是不分黨派、不問身分，勿枉勿縱、依法嚴辦。



報道指，上述盛姓助理涉在海外收受大陸情治單位現金與虛擬貨幣，合共數百萬元，之後提供立法院機密資料予對方。他獲20萬元新台幣交保並電子監控。檢方查出，盛男案發前已刪除手機紀錄。

游錫堃透過辦公室發出三點聲明表示，他對本案沒有特別意見，只盼勿枉勿縱；經人推薦，盛男於2022年4月中旬到職，因發現其行為有點異常，於2023年1月未再續聘；發現盛男行為有點異常時，因在農曆新年前，所以等到節日後才請其離開。

游錫堃盼勿枉勿縱。（聯合報）

另一方面，羅智強上午在國民黨團記者會上表示詢問總統賴清德，在擔任副總統時的總統府諮議，是否有涉入共諜案，以及這名諮議是否已被收押等。羅又指，若消息屬實，涉入共諜案的就不只是民進黨的前立法院長、現任立委，甚至包括賴總統幕僚，等於民進黨中樞都被滲透。

對此，總統府發言人郭雅慧表示，不針對個案或政治人物的刻意指涉進行評論，但任何人只要涉犯背棄台灣，做出傷害人民的滲透或統戰行為，都應該受到最嚴厲的制裁。她強調總統府態度始終一致，就是不分黨派、不問身分，皆勿枉勿縱、依法嚴辦，並呼籲不分朝野黨派全力支持，共同因應來自威權的威脅。