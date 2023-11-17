台扯鈴教練收巨款當共諜助吸收士官　10人遭起訴含藝人郭書瑤胞弟

台灣扯鈴教練魯紀賢涉收受至少570萬元（新台幣．下同），為中共在台發展組織。周五（17日），台北地檢署依違反國安法起訴魯男等10人，其中，藝人郭書瑤胞弟郭伯廷涉提供帳戶及協助據點業務，同遭起訴。



魯紀賢遭中共情工人員吸收後接觸、拉攏、吸收現役軍士官兵同袍或友人加入組織。（聯合報）

檢方指，魯紀賢2020年間前往大陸洽尋扯鈴商演活動時，遭中共情工人員吸收，隨後透過陸籍人士田曦以地下通匯等方式，接收至少570餘萬元的資金。2022年間，魯紀賢承租台北市士林區某處房屋作為發展組織據點，先吸收原為軍中士官兵的林姿穎、林明慧、常德隆（均已退役）、下士李得勝（現已退役）、海巡下士馮世維，再透過他們以招待飲宴、給付金錢報酬（每人5000元至數萬元不等金額）等方式，接觸、拉攏、吸收現役軍士官兵同袍或友人加入組織。

魯紀賢又利誘這些現、退役士官兵協助收集及提供包括教育訓練講習實施計劃、競賽、測考實施計劃、工作會報資料等軍中文件資料，以此方式成功吸收7名軍士官兵或友人，另對11名軍士官兵吸收未遂。而郭伯廷、趙亦偉、曾姿婷等3人除提供名下銀行帳戶供魯紀賢收受報酬及大陸資金使用，以維持組織持續運作，還協助魯紀賢在組織據點的相關業務，並均領有報酬。

藝人郭書瑤胞弟郭伯廷同涉共諜案。（ETtoday）

今年7月19日，北檢指揮調查局國安站及新北市警察局兵分多路搜索、約談，並向法院聲請羈押魯紀賢、林明慧、李得勝、林姿穎、常德隆等5人獲准；經積極分析扣案事證，持續向上溯源，再接續指揮國安站發動6波傳喚、搜索行動，陸續聲押馮世維、趙亦偉獲准。周五，檢方依國安法為大陸地區發展組織罪嫌，起訴魯紀賢、林明慧、李得勝、林姿穎、常德隆、馮世維等6人；依國安法幫助為大陸地區發展組織罪嫌起訴郭伯廷、趙亦偉、曾姿婷等3人；依違反銀行法起訴田曦。另有一名何姓被告不起訴處分。魯紀賢等7名在押被告將移審台北地方法院裁定是否繼續羈押。而有關遭吸收的現役軍士官兵涉嫌洩密部分，北檢另行偵辦中。

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