陸軍演換新代號「海峽雷霆」　台專家：有無代號讓外界弄不清規律

4月2日，中國人民解放軍東部戰區位台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆—2025A」演練。在台灣，有軍事專家指出，演習有無代號有其政治目的，要讓外界對整個演訓規律弄不清楚。



大陸官媒、央視旗下新媒體「玉淵譚天」報道，中國軍事科學院專家付征南介紹，近日演訓分別沒有公布代號及有代號，透露出解放軍行動背後的一個重要訊息，就是「變」。代表解放軍軍可根據戰場需要，隨時隨地對作戰計劃進行靈活調整、動態更新、精確把控。

軍事專家亓樂義向中央社表示，演習有無代號是從政治上考慮的，既可以有不同代號，也可以不發代號，目的是讓外界弄不清楚演訓規律。現時解放軍聯合戰備警巡平均每週有一次，北京可以公布或不公不代號，目的可能是因應兩岸目前的情況。

4月2日，解放軍東部戰區位台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練。（微博＠玉淵譚天）

不過他強調，比代號更為重要的，是解放軍持續壓縮台灣海空防禦空間，導致台軍處於高戰備狀態，產生消耗。再者，中共可能想藉由演習測試台灣的底線與反制動作與邏輯，同時搜集台灣的主戰裝備電子參數。最後，藉由軍演檢驗對台作戰的基本流程，之後再對對台作戰進行優化，研擬出可操作的對台作戰模式，「他只有靠演習，才可以了解我們的情況」。

他分析，「海峽雷霆—2025A」操演科目為查證識別、警告驅離、攔截扣押，這與主權伸張有關，因為代表這是在自身海域內才能做這樣的事。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑則分析，如同所公布而言，「海峽雷霆—2025A」是在台灣海峽中部、南部相關海域組織，推估可能比聯合利劍演習規模低一階。他認為，中共可能在聯合戰備警巡與聯合利劍中間找尋新的演訓代號，但這是不是「海峽雷霆」，還是「海峽雷霆」只是聯合利劍底下的一環，或是還有其他更高階的代號要再觀察。