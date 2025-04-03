關係亮紅燈？立陶宛總理稱與台灣合作未達預期　台代表回應

近期，立陶宛總理帕魯克斯（Gintautas Paluckas）表示台灣與立陶宛合作雷聲大雨點小，實際合作成果未如預期，雙邊關係陷入「凍結」狀態。台灣駐立陶宛代表王雪虹回應表示，雙邊合作涵蓋多元領域，強調深化夥伴關係的重要性。



2021年，立陶宛政府同意台灣在維爾紐斯設立以「台灣」為名的代表處。（資料圖片）

2021年，立陶宛政府同意台灣在首都維爾紐斯（Vilnius）設立以「台灣」為名的代表處，導致立陶宛與北京關係惡化。而在此之前，立陶宛已退出中國與中東歐17國的「17+1」合作機制，拉脫維亞與愛沙尼亞兩國隨後跟進。

不過帕魯克斯近日在當地一個新聞節目中表示，立陶宛與台灣的關係停滯不前，立方對台合作的期望未能實現。他指出，雖然先前立陶宛討論了許多與台灣發展關係的好處，但實際上並未取得成效，包括立陶宛未能獲得數十億歐元的投資基金，也沒有半導體領域的技術分享。

帕魯克斯又提及，北京當局將立陶宛排除在其供應鏈之外，導致立陶宛的出口面臨挑戰，國際投資者也因擔憂可能的報復而卻步，國家因此失去數億歐元的直接投資。

帕魯克斯曾表示，他對與北京修復關係持開放態度。（Reuters）

立陶宛國會議長思科威爾內里（Saulius Skvernelis）受訪時亦對帕魯克斯的看法表示同意，認為當初立台合作的新聞宣傳力道推高了立陶宛的期望，然而實際成果並不如預期。

2023年，台灣工研院與立陶宛企業Teltonika簽署半導體合作協議，但去年底，由於立陶宛電力供應及土地變更問題，導致容納半導體廠房的新園區建設計畫一度中斷，雖然立方積極協調並解決問題，園區建設計劃仍預計延後2到3年，最晚於2032年竣工。

思科威爾內里強調，他不想對台灣感到失望，但認為對台關係中的「過度樂觀」，實際上是在掩飾此前外交政策上的冒進，直指代表處不該以「台灣」為名。思科威爾內里又透露，立陶宛將與北京恢復關係列入政府議程。

對此，王雪虹向中央社表示，台灣代表處是經雙方政府審慎協商達成共識後設立，且台立雙邊關係不侷限在半導體合作，在人道援助烏克蘭、經貿、雷射、金融科技、生醫科技、新創、科學研究等領域，都有互惠互利的發展。根據立陶宛統計，2024年，台立雙邊貿易額同比增長25.49%。雙方在文化及人民之間的交流也有顯著成長。

王強調，當前國際局勢嚴峻，俄烏戰爭持續超過3年，北京持續加劇對台施壓，威權主義威脅區域安全，沒有國家能置身事外。在此關鍵時刻，台立更須攜手合作，共同應對挑戰，擴大合作領域，深化雙邊情誼與民主夥伴關係。